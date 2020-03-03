Corona Virüs salgınında ölü sayısı 3117’ye yükseldi

Çin dışında dünyada da Corona Virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Corona Virüs, İran ve İtalya’da tehlikeli hale gelmeye başladı. Yetkililer İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu; vaka sayısının ise 2 bin 36 kişiye yükseldiğini duyurdu. Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise vaka sayısının 1501 arttığı; ölü sayısının ise 66’ya yükseldiği belirtildi. Ayrıca Güney Kore’de 4 bin 812 vakanın bulunduğu; 28 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

BORİS JOHNSON: DAHA FAZLA YAYILMASI OLASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson küresel bir tehlike haline gelen Corona Virüsün (Covid-19) haftalar içinde ülkede daha fazla yayılmasının olası olduğunu açıkladı. Bakanlarla yaptığı acil toplantı sonrasında konuşan Johnson, bu tehlikeye karşı hükümetin bir hazırlık planı olduğunun da altını çizdi. Plan çerçevesinde, kabinede oluşturulacak harekat odasında tüm uzmanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları bir araya gelerek halkı bilgilendirme kampanyası hazırlayacak.

FRANSA, İSPANYA VE ALMANYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’da da vaka sayısının arttığı görüldü. Almanya’da vaka sayısı 165’e yükselirken; henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi. Fransa’da ise vaka sayısının 193’e yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya’da ise vaka sayısı 120 olarak güncellenirken; virüs kaynaklı can kaybı olmadığı belirtildi.