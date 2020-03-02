Corona Virüs salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi

Çin dışında İran ve İtalya’da da virüsün hızla yayılması sonucu vaka ve ölü sayılarında artış yaşandı. İran’da vaka sayısı 978’e çıkarken; ölü sayısı 54’e yükseldi. İtalya’da ise vaka sayısı 1694’e; ölü sayısı ise 34’e yükseldi