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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:04,Son Güncelleme:/

Corona Virüs salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi

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Corona Virüs salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Corona Virüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e yükselirken; 45 bin 110 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte virüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 91 arttı.

Çin dışında İran ve İtalya’da da virüsün hızla yayılması sonucu vaka ve ölü sayılarında artış yaşandı. İran’da vaka sayısı 978’e çıkarken; ölü sayısı 54’e yükseldi. İtalya’da ise vaka sayısı 1694’e; ölü sayısı ise 34’e yükseldi

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