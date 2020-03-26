Corona Virüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306’ya yükseldi

Corona Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503’e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386’ya çıktı. İtalya’daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin’e yaklaştı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77’YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17’ye çıktığını bildirdi.

ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 69 bin 194 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1050 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 37 bin 323’e yükselirken; 206 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 25 bin 600 kişide virüs tespit edildiği ve 1333 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 49 bin 515’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 647’ye çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 466’ya, vaka sayısının da 9 bin 640’a çıktığı belirtildi.