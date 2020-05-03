DHA
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Corona Virüs Bangladeş’te yükselişe geçti
Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), Corona Virüs rakamlarını açıkladı. Nisan ayında yükselişe geçen vaka sayısı, 3 Mayıs’ta en yüksek günlük değere ulaştı. Son 24 saatte 665 vaka sayısı açıklandı.
Bangladeş’te Corona Virüs vaka sayısı son 24 saatte 665 artarak, 9 bin 455 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 177 olurken, resmi kurumların açıkladığı rakamlara göre virüs Nisan ayında yükselişe geçti.
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