MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCorona Virüs Bangladeş’te yükselişe geçti
GeriDünya Corona Virüs Bangladeş’te yükselişe geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Corona Virüs Bangladeş’te yükselişe geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüs Bangladeş’te yükselişe geçti
Abone Olgoogle-news

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), Corona Virüs rakamlarını açıkladı. Nisan ayında yükselişe geçen vaka sayısı, 3 Mayıs’ta en yüksek günlük değere ulaştı. Son 24 saatte 665 vaka sayısı açıklandı.

Bangladeş’te Corona Virüs vaka sayısı son 24 saatte 665 artarak, 9 bin 455 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 177 olurken, resmi kurumların açıkladığı rakamlara göre virüs Nisan ayında yükselişe geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle