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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Corona virüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan’da ilginç anlar

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Corona virüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan’da ilginç anlar
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(corona virüs) yaşam tarzlarını da değiştirdi. Koronavirüs sebebiyle karantina altında olan Hindistan'da normalde alışkın olmadığımız davranışlar görülüyor. Hindistan’da bir aile, oğlunun ABD’deki düğününe katılmak için neredeyse bir yıldır plan yapıyordu ancak, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uçuşları iptal edilince, aile oğlunun düğün törenine telekonferans yoluyla katıldı.

Ailenin oğlu Nilin Mehta, Arizona eyaletinde yer alan Phoenix şehrinde Miranda Jenkins ile evleneceği düğün töreni için yaklaşık 150 kişiye davet göndermişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişinin uçuşları iptal olunca, Mehta ve Jenkins yaklaşık 20 yakın arkadaşıyla birlikte sade bir tören düzenledi.

Corona virüs alışkanlıkları da değiştirdi Hindistan’da ilginç anlar

SEYAHAT KISITLAMASINA TAKILDILAR

Çift, diğer aile üyeleri ve arkadaşlarının da töreni kaçırmaması için telekonferans yoluna başvurdu. Uçuşları iptal edilince Yeni Delhi’den Phoenix’e seyahat edemeyen Mehta’nın ailesi, düğün töreni için kendi evlerinde hazırlanarak salonda toplandı ve telekonferansla katıldıkları töreni televizyonlarından seyretti.

Corona virüs alışkanlıkları da değiştirdi Hindistan’da ilginç anlar

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