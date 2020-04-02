Corona virüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan’da ilginç anlar

Ailenin oğlu Nilin Mehta, Arizona eyaletinde yer alan Phoenix şehrinde Miranda Jenkins ile evleneceği düğün töreni için yaklaşık 150 kişiye davet göndermişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişinin uçuşları iptal olunca, Mehta ve Jenkins yaklaşık 20 yakın arkadaşıyla birlikte sade bir tören düzenledi.



SEYAHAT KISITLAMASINA TAKILDILAR

Çift, diğer aile üyeleri ve arkadaşlarının da töreni kaçırmaması için telekonferans yoluna başvurdu. Uçuşları iptal edilince Yeni Delhi’den Phoenix’e seyahat edemeyen Mehta’nın ailesi, düğün töreni için kendi evlerinde hazırlanarak salonda toplandı ve telekonferansla katıldıkları töreni televizyonlarından seyretti.