COP31'de adres Türkiye: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya mesajları dikkat çekti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü zirve marjında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" ve "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" başlıklı oturumlara katılarak konuşmalar gerçekleştirdi.

Dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çeken Erdoğan, karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025 yılında yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirterek, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşması, dünya basınında geniş yer buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Türkiye'nin COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinin ele alındığı haberlerde, küresel ekonomi ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli rol oynayan iklim politikalarına dair Ankara'nın belirgin bir rol üstlenmeye hazırlandığı kaydedildi.

NEWSBREAK: ULUSLARARASI ALANDA YİNE KAZANAN OLDU

Yunan habere sitesi Newsbreak, Türkiye’nin COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapma hakkı kazanmasına ilişkin gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirdi. Haberde, Türkiye ile Avustralya arasında yapılan anlaşmanın, küresel iklim diplomasisinde yeni bir denge oluşturduğunu ifade edildi. Türkiye’nin zirveye başkanlık edeceği, Avustralya’nın ise "müzakerelerin başkanı" rolünü üstleneceği bilgisi verildi.

"Erdoğan, uluslararası alanda yine kazanan oldu" ifadesini kullanan Newsbreak, Birleşmiş Milletler iklim platformunda yayımlanan belgeyle Türkiye’nin COP31 başkanlığını yürüteceğinin kesinleştiğini bildirdi. Haberde ayrıca anlaşma maddelerine ilişkin detaylardan bahsedildi. Buna göre, iki ülke arasında görüş ayrılığı oluşması halinde sürecin karşılıklı anlaşma sağlanana kadar istişarelerle yürütüleceği belirtildi. Bu düzenlemenin Türkiye’nin diplomatik müzakerelerde belirgin bir rol üstleneceğini gösterdiği vurgulandı.

COP31 için kararlaştırılan yetki paylaşımı modelinin, BM iklim çalışmalarında nadiren görüldüğünün altını çizen Newsbreak, bu iş birliğinin uluslararası iklim politikalarının geleceğinde etkili olabileceğini bildirdi.

TESAAWORLD: TÜRKİYE İKLİM KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İsrail merkezli haber sitesi Tesaaworld, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Johannesburg’daki G20 Zirvesi’nde yaptığı konuşmayı ayrıntılı şekilde haberleştirdi. İsrailli yayıncı Erdoğan’ın, Türkiye’nin 2026’da COP31’e ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade etti. Haberde, Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarını büyütmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Erdoğan’ın güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar mevcut seviyenin 4 katına çıkarılmasının planlandığını söylediği bildirildi. Tesaaworld bu ifadelerin, Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik yeni dönem stratejisini gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan’ın konuşmasında Gazze’de ateşkesin küresel istikrar için zorunlu olduğunun altını çizdiği de aktarılarak, Cumhurbaşkanı’nın "Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk." sözlerine yer verildi. Tesaaworld, Erdoğan’ın Türkiye’nin ateşkes sürecine katkı sunmaya ve yeniden inşa faaliyetlerinde iş birliğine hazır olduğunu teyit ettiğini aktardı.

Haber sitesi, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin Erdoğan’ın konuşmasının önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Tesaaworld, Ankara’nın bölgesel barışa yönelik diplomatik çabalarının G20 platformunda yeniden vurgulandığını bildirdi.

AGENZIA NOVA: 'KAPSAYICI EKONOMİ' VURGUSU

İtalyan haber ajansı Agenzia Nova, Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine geniş yer verdi. Haberde, Erdoğan’ın uluslararası iş birliği, ticaretin canlandırılması ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ilişkin ifadeleri öne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı’nın "kapsayıcı ekonomi" vurgusu yaptığı söylenerek, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dediği aktarıldı.

Agenzia Nova, Türkiye’nin borç yapılandırma süreçlerinde düşük gelirli ülkelere adil muamele sağlanmasını desteklediğini belirten açıklamaya da yer vererek, Erdoğan’ın, "Komşusu açken, tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu, her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkansızdır" sözlerini okuyucularıyla paylaştı.

Ajans, Erdoğan’ın küresel ticaretin son yıllarda zayıfladığına da dikkat çektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı’nın 1987-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 7 büyüyen dünya ticaretinin kriz sonrası yüzde 3’e gerilediğini söylediği belirtildi. Haberde Erdoğan’ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri için yeni finansman modellerinin önemini vurguladığı ifade edildi.

BUSINESS RECORDER: ERDOĞAN ANLAŞMADAN MEMNUNİYET DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Business Recorder, Türkiye’nin COP31 başkanlığını üstlenmesine yönelik anlaşmayı Erdoğan’ın “memnuniyetle karşıladığını’’ belirtti. Türkiye ve Avustralya’nın uzun süren görüşmelerin ardından uzlaşmaya vardığı ifade edildi. COP31’in Antalya’da gerçekleştirileceği, Avustralya’nın ise müzakerelere başkanlık edeceğinin altı çizildi.

Haber sitesi, Erdoğan’ın Johannesburg’da yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum" sözlerine yer verdi.

"Alışılmadık yetki paylaşımının" Brezilya’daki COP30’da resmen onaylanmasının beklendiğini aktaran Business Recorder, bu durumun uluslararası iklim görüşmelerinde nadiren görülen bir model olduğunu yazdı.

COP'a hazırlık için düzenlenen "pre-COP" toplantılarının bir Pasifik Ada ülkesinde yapılacağı bildirildi. Haber sitesi, iki ülkenin COP için ortak çalışma kararının yeni bir model sunduğu için önemli bir adım olduğu yorumunu yaptı.

BARRON’S: ERDOĞAN, AVUSTRALYA ANLAŞMASINI ÖVDÜ

Barron’s, COP31’e ilişkin Türkiye–Avustralya uzlaşmasını mercek altına aldı. Erdoğan’ın, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nı önümüzdeki kasım ayında Türkiye’de düzenlemeyi planladıklarını" söylediği ifade edildi.

Antalya’da yapılacak iki haftalık zirvenin Türkiye tarafından yönetileceğini belirten Barron's, Avustralya’nın ise başkan yardımcısı sıfatıyla müzakereleri yürüteceğini kaydetti.

Erdoğan’ın "Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum" açıklamasını öne çıkaran Barron’s, uzlaşmanın daha önceki ev sahibi belirleme sürecinde ortaya çıkan tıkanıklığı giderdiğini yazdı.

NEWS AZ: KÜRESEL TİCARETTE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Azerbaycan merkezli News AZ International, G20 Zirvesi’nde Erdoğan’ın küresel ticaret ve kalkınma başlıklarına ilişkin sözlerini aktardı. Cumhurbaşkanı’nın uluslararası tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığını kaydeden News AZ, Erdoğan’ın "Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa Dünya Ticaret Örgütünün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyoruz" değerlendirmesine dikkat çekti.

Erdoğan’ın dünya genelindeki borç oranlarına ilişkin sözlerini de okuyucularına aktaran News AZ, birçok düşük gelirli ülkenin finansman maliyetleri nedeniyle zorlandığını açıkladığını yazdı.

Türkiye’nin kalkınmada yerel kaynakları harekete geçirmeyi temel bir politika olarak benimsediğini belirten News AZ, Erdoğan’ın G20 ülkelerini kapsayıcı ekonomi anlayışına destek vermeye çağırdığını vurguladı.

Erdoğan’ın zirvede liderlerle aile fotoğrafına katıldığı ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Haberde, zirvenin iki gün boyunca dünyanın en acil sorunlarını ele almak üzere devam edeceği ifade edildi.