Condi’den, Kraliçe’ye özel Brahms resitali

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, veda ziyaretinde bulunduğu Londra’da İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth’e piyano resitali verdi.

İyi bir klasik müzik piyanisti olan Rice, en sevdiği besteci Brahms’ın op.34 fa minör sonatını çaldı. Buckingham Sarayı’ndaki gecede Rice’a, kemanda İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband’ın eşi Louise ve Londra Senfoni Orkestrası’nın üç üyesi eşlik etti. Kraliçe de resitalin ses kaydını Rice’a hediye etti. Rice pazartesi gecesi sarayda verdiği resitalin ardından dün Brüksel’de NATO dışişleri bakanlarına hitaben veda konuşması yaptı.