Como Gölü'ndeki evi sel vurdu

AVRUPA’nın batısını bir süredir etkisi altına alan sel, bu kez İtalya’nın Como Gölü civarını vurdu. İtalyan asıllı ABD’li aktör George Clooney ve eşi Amal ile iki çocuklarının evde bulunduğu sırada bastıran şiddetli yağışlar sonucu, sel suları çiftin evine de ulaştı. Sel sularının önüne kattığı yıkıntılar evin kapısına kadar sürüklenirken, girişteki balkon sularla kaplandı. Evin bulunduğu cadde ise 72 saat süren şiddetli yağışların ardından adeta bir nehire dönüştü. Hollywood’un ünlü çifti, 18’inci yüzyıldan kalma “Villa Oleandra” adlı tarihi villalarını yazlık evleri olarak kullanıyor.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE

Villanın bulunduğu Laglio kenti, İtalya’da selden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Salı gününden beri bölgede etkili olan şiddetli yağışlarda pek çok toprak kayması meydana geldi. Birçok ev selde hasar görürken, şimdiye kadar 60 kişi kurtarıldı. Bu kişilerin yaklaşık yarısı ise Laglio’da yer alıyor.

ALASKA’DA DEPREM: 8.2! TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 47 kilometre altında oluşan depremin merkez üssünün, Alaska’ya bağlı Perryville kıyılarının 91 kilometre doğusu olduğu ve depremin bölgede 1964’ten bu yana kaydedilen en büyük deprem olduğu bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, 6.2 ve 5.6 büyüklüklerindeki artçı depremlerin bölgeyi sarstığı aktarıldı. Tsunami uyarısının ardından birçok kişi araçlarıyla bölgeden uzaklaşırken, Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından daha sonra yapılan açıklamada Alaska kıyıları için tsunami tehlikesi kalmadığı belirtildi.

EN BÜYÜK DEPREM: 9.2

Aktif bir deprem bölgesi olan Pasifik Ateş Çemberi’nin içinde yer alan Alaska’nın Anchorage kenti, 27 Mart 1964’te 9.2 büyüklüğünde dünyanın kaydedilen en büyük depremiyle sarsılmış, ABD’nin tüm batı yakasında etkili olan deprem nedeniyle 250’den fazla can kaybı yaşanmıştı.

2021 YILININ KAYNAKLARINI TÜKETTİK

ABD, Belçika ve İsviçre merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Global Footprint Network’ün (Küresel Ayakizi Ağı) hesaplamalarına göre insanlık, dün itibarıyla dünyanın kendisine yıllık olarak sunduğu sürdürülebilir kaynağı tüketti. Her yıl dünyanın sürdürülebilir kaynaklarının kendisini yenileme süresi üzerinden hangi tarihlerde tüketildiğini hesaplayan kuruluş, 29 Temmuz itibarıyla kaynak kullanımında hedef tarihin aşıldığını belirledi. Geçtiğimiz yıl kaynak tüketiminde pandeminin de etkisiyle bir ay daha geç ulaşılan bu tarih 2021’de üretimin tekrar hız kazanmasıyla 2019 verilerine yaklaştı. Sivil toplum kuruluşu, insanlığın kaynak tüketimine cevap verilebilmesi için 1.7 Dünya’ya ihtiyaç olduğunu saptadı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor