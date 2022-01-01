Colorado yeni yıla yangın felaketiyle girdi

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Boulder bölgesindeki 1600 hektarlık alan küle dönerken, yüzlerce ev alevlere teslim oldu. Yaklaşık 33 bin kişi bölgeden tahliye edilirken, alevler arasında kalan evlerden 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Boulder Bölge Şefi Joe Pelle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 370 ev yanmış durumda, şehrin eski yerleşim bölgesindeki 210 ev ise kritik durumda” diye konuştu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, yangını “yaşamı tehdit edici” olarak niteledi. Bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli rüzgârlar sona ererken, gelecek iki gün beklenen kar yağışının yangını durduracağı tahmin ediliyor.