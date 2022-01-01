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Colorado yeni yıla yangın felaketiyle girdi

#ABD#Colorado#Yangın
Colorado yeni yıla yangın felaketiyle girdi

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde geçen perşembe günü çıkan orman yangınları dün bölgede hızla yayıldı. Saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgâr, yangının kısa sürede yayılmasına ve daha da büyümesine yol açtı

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Boulder bölgesindeki 1600 hektarlık alan küle dönerken, yüzlerce ev alevlere teslim oldu. Yaklaşık 33 bin kişi bölgeden tahliye edilirken, alevler arasında kalan evlerden 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Boulder Bölge Şefi Joe Pelle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 370 ev yanmış durumda, şehrin eski yerleşim bölgesindeki 210 ev ise kritik durumda” diye konuştu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, yangını “yaşamı tehdit edici” olarak niteledi. Bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli rüzgârlar sona ererken, gelecek iki gün beklenen kar yağışının yangını durduracağı tahmin ediliyor.

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