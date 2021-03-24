Colorado saldırganı Suriyeli çıktı

ABD’nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde önceki gün bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda, biri polis memuru olmak üzere 10 kişi öldü. Tutuklanan saldırgan Ahmed El Aliwi Alissa’nın (21) 2001 yılında Suriye’den ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu olduğu belirtildi. Alissa’nın her biri birinci dereceden 10 ayrı cinayetten suçlanması bekleniyor.

FBI’IN RADARINDAYDI

Sosyal medya hesaplarında İslamofobi karşıtı paylaşımları tespit edilen saldırganın, süpermarkete öğle saatlerinde makineli tüfekle girerek insanların üzerine ateş açtığı bildirildi. Alissa’nın 2017’de lisede okurken bir sınıf arkadaşını yumrukladığı ve iki ay göz hapsi cezası aldığı, ayrıca FBI’ın izlediği bir arkadaşı nedeniyle de FBI’ın radarında olduğu kaydedildi. Saldırganın ağabeyi Ali Aliwi, bir gazeteye yaptığı açıklamada kardeşini “çok anti-sosyal” ve “paranoyak” olarak nitelendirdi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Boulder Polis Şefi Maris Herold, zanlının polislerle girdiği silahlı çatışmada bacağından yaralandığını söyledi. Alissa, olayın ardından yarı çıplak ve sağ bacağı kanlar içinde, elleri arkadan kelepçeli olarak polis nezaretinde marketten çıkartılırken görüntülenmişti. ABD medyasında, saldırının AR-15 tipi hafif makineli tüfekle gerçekleştirildiği aktarıldı.

AŞI BEKLİYORLARDI

Saldırıda ölen bazı müşterilerin marketin eczane bölümünde COVID-19 aşısı bekledikleri öğrenildi. Kurtulan bazı müşteriler ise yaşamlarını süpermarket çalışanlarının arka bölümdeki depoya saklanmalarına yardımcı olmalarına borçlu olduklarını ifade etti.

BIDEN’DAN SİLAH YASALARINI SIKILAŞTIRMA ÇAĞRISI





Saldırıya ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’yi toplu cinayetlere karşı silah yasalarını sıkılaştırmaya çağırdı. Biden, “Hayat kurtaracak sağduyulu adımlar atmak için bir saat daha beklememe gerek yok” dedi ve yüksek kapasiteli saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

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