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Coldplay konseri kriz çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Coldplay#Filipinler#Konser
Coldplay konseri kriz çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.’ın başkent Manila’nın kuzeyinde düzenlenen Coldplay konserine başkanlık helikopteriyle gitmesi büyük tepki çekti.

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Marcos’un kentteki yoğun trafiğe girmemek için helikoptere binmeyi tercih ettiği belirtilirken halk, trafik sorununa çözüm bulmasını bekledikleri Marcos’u, devlet imkanlarını kendi kişisel çıkarları için kullandığı dolayısıyla eleştirdi. Filipinler Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu Başkanı Tuğgeneral Jesus Nelson Morales ise konsere katılmak isteyen 40 bin kişilik eşi benzeri görülmemiş kalabalığın, trafikte sorunlara yol açtığını ve bunun başkan için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade ederek ‘terör endişesi’ nedeniyle helikopterin kullanıldığını aktardı.

 

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#Coldplay#Filipinler#Konser

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