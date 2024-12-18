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Colani’den mesajlar... ‘Topraklarımızı İsrail’e karşı kullandırtmayız’

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#Colani#HTŞ#İsrail
Colani’den mesajlar... ‘Topraklarımızı İsrail’e karşı kullandırtmayız’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) ve Suriye’nin fiili lideri konumundaki Ebu Muhammed el Colani, uluslararası basına demeçler vermeye devam ediyor. Son olarak önceki gün İngiliz The Times’a konuşan Colani, İsrail’e ılımlı mesajlar gönderirken uluslararası topluma da Suriye’nin üzerindeki yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

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‘İSRAİL GERİ ÇEKİLMELİ’

İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz” diyen Colani, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının sebebinin ülkedeki Hizbullah ve İran varlığı olduğunu ancak bu gerekçenin artık ortadan kalktığını belirterek, “Saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli” ifadelerini kullandı. Colani ayrıca Suriye’nin “İsrail’e veya herhangi başka bir devlete karşı saldırılar için bir kalkış rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini” söyledi. İsrail ordusu Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleterek tampon bölgeye girmiş ayrıca ülke genelinde Suriye ordusunun askeri altyapısına yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

‘YAPTIRIMLARI KALDIRIN’

HTŞ lideri, Esad döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunarak “Her türlü kısıtlamayı kaldırmalılar, çünkü bunlar hem zalimin hem de mazlumun üzerine uygulanmıştı. Zalim artık yok” dedi.

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#Colani#HTŞ#İsrail

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