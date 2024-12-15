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Colani kapıyı çaldı: Evimizi boşaltın

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#Colani#HTŞ#Esad
Colani kapıyı çaldı: Evimizi boşaltın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinde kilit rol oynayan Heyet Tahrir Şam’ın lideri Ebu Muhammed el Colani’nin başkent Şam’ın güneybatısında büyüdüğü apartmana gidip Esad rejiminin yerleştirdiği yeni sahiplerine çıkış verdiği bildirildi.

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İngiliz The Times gazetesine göre Colani, HTŞ’nin kenti ele geçirmesi sonrasında evine gitmek istedi. Asansörle binanın 10’uncu katına çıkan Colani, kapı zilini çaldı.

‘ANNEM BABAM GELECEK’

Evin kapısını açan makina mühendisi Dr. Ahmed Süleyman ve eşi şoke oldular. Apartman görevlisi Emir’e göre, Colani nazik bir dille, “Daireyi boşaltabilir misiniz? Anne babamın burada hatıraları var ve geri dönmek istiyorlar” dedi. Colani’nin anne, babasının Mısır’a kaçması sonrasında Esad rejimi, HTŞ liderinin malvarlıklarına el koymuştu. Daire daha sonra rejim tarafından yeni sahiplerine teslim edilmişti. Colani’nin babası İsrail işgali sonrasında Golan Tepeleri’nden göç etmişti, petrol mühendisiydi. Rejim ile inişli çıkışlı ilişki yaşayan baba Suudi Arabistan’a yerleşmişti. Dünyanın el Colani diye tanıdığı, gerçek adı Ahmet el Şara da Riyad’da dünyaya gelmişti. Şara ailesi Şam’a geri döndüğünde  askeri havalimanı yakınlarında bakanların ikamet ettiği Mazzeh semtine yerleşmiş, burada küçük market ve emlakçı dükkânı açmış.

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#Colani#HTŞ#Esad

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