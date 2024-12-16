Colani: Devrimcilikten devletçiliğe geçmeliyiz

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Colani, Türkiye’den yayın yapan Suriye TV’ye yaptığı açıklamada, Şam’ın trajik koşullara maruz kaldığını, yıkımın da her yere yayıldığını belirterek, “Suriye’yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor” dedi. Colani, sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurması gerektiğini söyledi, Esad döneminde yapılan hatalara düşülmemesinin önemini vurguladı.

‘İSRAİL’İN BAHANESİ KALMADI’

Colani, İsrail’in Suriye’de artan saldırılarına ilişkin, “İsrail’in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor” dedi ve İsrail’in Suriye’de angajman sınırlarını aştığını vurgulayarak bölgedeki gerilimi arttırdığını söyledi. Colani, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında müdahale etmeye çağırdı. Bu arada İsrail de, Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin “teşvik planını” onayladığını duyurdu.

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Colani, İran’ın da bölgede “Yayılımcı proje yürüttüğünü” ifade ederek, “İran’ın Suriye’deki varlığını bitirmeyi başardık. İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla” dedi. Colani, Suriye yönetiminin Rusya’yı kışkırtmaktan kaçınmaya çalıştığını ve Rusya’ya ilişkilerini değerlendirmesi için fırsat tanıdığını dile getirdi.