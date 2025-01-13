Çöl rüzgarları geri dönecek... Los Angeles’ta can kaybı 16’ya yükseldi

Haberin Devamı

ABD Los Angeles’ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve rüzgâr nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya çıktı. Ayrıca 16 kişiden de haber alınamıyor. İtfaiyeciler, alevlere karşı mücadelelerinde altıncı günü geride bırakırken çalışmaları zorlaştıran sert rüzgârların geri döneceği bildirildi. Bölgede bu mevsimde etkili olan çöl rüzgârları ve kurak geçen yaz mevsiminin yangınların hızla büyümesinde etkili olduğu düşünülüyor.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu tarafından yapılan açıklamada Eaton’daki yangında 11, Palisades’teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Yerel yetkililer, bölge geneline yayılan yangınları söndürme çalışmalarında bazı ilerlemeler olduğunu ancak kuru ve güçlü Santa Ana rüzgârlarının bu hafta itibariyle tekrar etkili olmaya başlayacağından endişe ettiklerini belirtti. En büyük alana yayılan Palisades yangınının yüzde 11 oranında kontrol altına alındığı; Eaton yangınının ise yüzde 15’nin söndürüldüğü açıklandı. Yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Haberin Devamı

FIRSATÇILAR YÜZÜNDEN FİYATLAR 2’YE KATLANDI

Yaklaşık 150 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yangın fırsatçılığı yaşanıyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan çok sayıda bölge sakini, ev kira fiyatlarının ve otel fiyatlarının bir anda iki katına çıktığını belirterek kalacak yer bulmanın zorlaştığından şikâyet etti. Evini terk etmek zorunda kalan sakinlerden Alex Smith, “Los Angeles dışında bir otelde rezervasyon yaptıran arkadaşlarımdan oraya vardıklarında daha yüksek bir fiyat istendi” diye konuştu. California Başsavcısı “Fiyat fahişliğine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

ÜNLÜLERDEN BAĞIŞ VAR

Yangın felaketi ünlüleri de harekete geçirdi. Ünlü oyuncu Halle Berry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “tüm dolabını” toplayıp, yangından etkilenenlere ücretsiz kıyafet sunan bir butiğe bırakacağını açıkladı. 58 yaşındaki yıldız, “Güney Kaliforniya bölgesinde yaşıyorsanız, aynısını yapmanızı rica ediyorum” dedi. Reality şov yıldızı Kim Kardashian da kendi markası Skims’in yangından etkilenen ailelere iç çamaşırı bağışladığını duyurdu.

Haberin Devamı