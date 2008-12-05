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Çokeşliliğe izin verdi

Çokeşliliğe izin verdi

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin çok eşlilikle ilgili bir yasayı kabul etmesi Kuzey Iraklı kadınları isyan ettirdi. Modern bir yönetim iddiasındaki Barzani yönetimi bu kararıyla Afrika kabilelerinden bile geriye gitti.

Kadınlar Birliği üyeleri, bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani’yi ziyaret ederek yasanın tekrar görüşülmesi için veto etmesini istediler.

Selahaddin Kasabası’nda Kadınlar Birliği üyelerini kabul eden Barzani, kadınların toplum içindeki yerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Şahsen çok eşliliğe karşı olduğunu açıklayan Barzani, çok eşliliğin Kur’an-ı Kerim’de geçtiğini ancak bunun için eşitlik ve adalet şartlarının konulduğuna dikkat çekti.

Bölgesel yönetim lideri Barzani, yasanın reddedilmesinin çok zor olduğunu belirterek, “Bunun reddi mümkün değil. Tüm taraflar bunun üzerinde anlaşmaya vardı. Buna nasıl karşı çıkar, nasıl geri gönderirim. Gerçekten mahcup duruma düşerim. Bir sorunu çözerken 10 sorun daha yaratmamalısın. Her türlü değişiklik başka bir zamana kalsın” diye konuştu.
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