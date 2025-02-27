Çöken yol aracı yuttu

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Tayvan’ın Xinzhu şehrine bağlı Zhudong kasabasında yol aniden çöktü. Yaşanan göçük sebebiyle park halindeki bir araç, saniyeler içinde göçük sonucu oluşan çukura düştü. Araç 5 metre derinliğe gömülürken, araçta kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi.

Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bir firma tarafından bölgede yapılan kaçak inşaat sonucu göçüğün meydana geldiği aktarıldı.

Zhudong Belediye Başkanı Guo Yuanzhang olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu arazi Ulusal Emlak İdaresi'ne ait. Bazı firmalar buraları park ve diğer amaçlar için işgal etti ve sonrasında da gereken alt yapı inşa edilmedi. Çöken yerin altyapısı eskiydi. Çelik kirişler bakımsızlıktan kırıldığı için zeminde çökme yaşandı" dedi.

Olay hakkında detaylı soruşturma başlatılırken, inşaat firması hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.