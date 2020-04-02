Çok zor iki hafta

Koronavirüsün neden olduğu can kaybı artarken, ABD Başkanı Donald Trump, “ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak” dedi. Ulus olarak daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir sınavdan geçtiklerini belirten Trump, “Ülke olarak yaşadığımız en zor 2-3 haftalık süreçten biri olacak. Binlerce insanı kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı. Trump, ABD ekonomisini canlandırmak için kısıtlamaları gevşetme isteğinden vazgeçtiğini açıkça ortaya koydu. Beyaz Saray Koronavirüs Gücü’ndeki bilim insanları, en az 100 bin olmak üzere 240 bine kadar Amerikalının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

AZİL SÜRECİNİN ETKİSİ

Trump, basın toplantısında, 15 Ocak-5 Şubat tarihleri arasındaki azil sürecinin, kendisinin koronavirüsle mücadelesine engel olup olmadığı şeklindeki soruya “muhtemelen” yanıtını verdi. ABD’de hızla yayılan virüsü uzmanların uyarılarına rağmen hafife aldığı ve karşı önlemlerde geç kaldığı şeklinde eleştirilen Trump, “Pekala, öyle olduğunu düşünmek istemiyorum, sanırım süreci çok iyi idare ettim. Ama muhtemelen etkisi oldu... Demek istediğim, azil edildim. Bu konuyu düşünmeye fazla vakit ayırmadım” şeklinde kendisini savundu. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da, azil sürecinin Trump yönetiminin dikkatini bu yöne çektiğini öne sürerek Başkan’a destek verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Pelosi, “Ölüm kalım durumu yaşanıyor. (Salgına karşı) Neden harekete geçmedikleri konusunda bahanelerin arkasına saklanmamalılar. Böyle yaparak gerekli adımları atmadıklarını itiraf etmiş oluyorlar” dedi.

ABD İSTİHBARAT RAPORU

ABD istihbaratının, Çin’in salgının boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. Amerikan Bloomberg’in ismi açıklanmayan 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin vaka ve ölü sayılarını gizlediğinin tespit edildiği öne sürüldü. Söz konusu raporun geçen hafta Beyaz Saray’a gönderildiği aktarıldı. Dün, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “ABD’nin virüse karşı önlem almakta geç kaldığı” yönündeki eleştirilere Çin’i suçlayarak yanıt verdi. Pence, “Çin’deki salgın, tüm dünyanın virüsü öğrendiği aralık ayından çok önce olan bir gerçekti. Çin, daha açık sözlü olsaydı; biz de daha iyi işler çıkarabilirdik” diye konuştu. Bu arada Pence, “Önlemlere uyulursa, haziran başı gibi koronavirüsü büyük oranda ardımızda bırakabiliriz” dedi.