MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin'den Trump'a maske yardımı
GeriDünya Putin'den Trump'a maske yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Putin'den Trump'a maske yardımı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin'den Trump'a maske yardımı
Abone Olgoogle-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika’ya maske dolu uçak gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük nakliye uçaklarından AN-124 tonlarca tıbbi malzeme yüküyle Moskova’dan havalanarak 31 Mart gecesi ABD’ye ulaştı.

Başkan Donald Trump, bu nazik yardımı beklediğini, “Putin bize çok çok büyük bir uçakla yardım gönderiyor” sözleriyle açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Devlet Başkanı Putin, Amerika’ya zor gününde yardım elini uzatarak, onların da bize ileride yardım edeceğini düşündü” dedi.

 

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle