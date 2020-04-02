Putin'den Trump'a maske yardımı

Başkan Donald Trump, bu nazik yardımı beklediğini, “Putin bize çok çok büyük bir uçakla yardım gönderiyor” sözleriyle açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Devlet Başkanı Putin, Amerika’ya zor gününde yardım elini uzatarak, onların da bize ileride yardım edeceğini düşündü” dedi.