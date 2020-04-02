Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,
Putin'den Trump'a maske yardımı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika’ya maske dolu uçak gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük nakliye uçaklarından AN-124 tonlarca tıbbi malzeme yüküyle Moskova’dan havalanarak 31 Mart gecesi ABD’ye ulaştı.
Başkan Donald Trump, bu nazik yardımı beklediğini, “Putin bize çok çok büyük bir uçakla yardım gönderiyor” sözleriyle açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Devlet Başkanı Putin, Amerika’ya zor gününde yardım elini uzatarak, onların da bize ileride yardım edeceğini düşündü” dedi.
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