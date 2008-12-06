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HABERLERDünya Haberleri

Çok talihsiz genç kÄ±z

Ã‡ok talihsiz genÃ§ kÄ±z

ABD'nin Oregon eyaleti sahilinde bir genç kÄ±zÄ±, romantik bir ortamda evlenme teklifi alacaÄŸÄ± sÄ±rada dalgalar kaptÄ±.

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Oregonian gazetesinin haberine gÃ¶re, Scott Napper (45), Filipinler'den gelen sevgilisi Leafil Alforque'yu (22), Neskowin sahilindeki, evlenme teklifinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer olarak bilinen kayalÄ±k alana gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Napper'Ä±n 2005'te internette tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Alforque'ya tam evlenme teklif edeceÄŸi sÄ±rada yÃ¼kselen dalgalar kayayÄ± yalayÄ±p geÃ§erken 22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ± da beraberinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Talihsiz koca adayÄ±,Â  mÃ¼stakbel eÅŸini dalgalarÄ±n arasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼yse de kurtarmayÄ± baÅŸaramadÄ±.

YoÄŸun sis ve denizin dalgalÄ± olmasÄ± nedeniyle arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verilen genÃ§ kÄ±zÄ±n kÄ±z kardeÅŸi, cesedi bulmayÄ± Ã¼mit ettiklerini sÃ¶yledi.

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