Çok basit bir hata: Hindistan'da düşen uçakla ilgili dikkat çeken iddia! Yardımcı pilot yanlış kolu mu kaldırdı?

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Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı 2 gün önce kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.



Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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Uçaktan kurtulan tek yolcu olan 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar yaşadıklarını, "Kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra büyük bir gümbürtünün ardından uçak çakıldı. Her şey çok hızlı oldu." diyerek anlattı.



"ÇOK BASİT BİR HATA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"

Londra'ya gitmek üzere havalanan 787 Dreamliner tipi uçak , kalkıştan hemen sonra irtifa kaybetmeye başladı ve Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentindeki bir yerleşim alanının üzerine düşerek ateş topuna dönüştü.

Uçak kazasına neyin neden olduğu belirsizliğini koruyor ancak uçak kazalarını analiz eden ticari havayolu pilotu ve YouTuber Kaptan Steve kazayla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 200'den fazla insanın can verdiği kazaya 'son derece basit bir hata' neden olmuş olabilir.

KORKUNÇ KAZANIN NEDENİ YARDIMCI PİLOTUN HATASI MI?

Steve olayın şu şekilde gerçekleştiğini düşünüyor;

"Bence uçağı kullanan pilot, yardımcı pilota doğru zamanda ‘iniş takımlarını toplamasını’ söyledi. Yardımcı pilotun ise yanlışlıkla flap kolunu tutup flapları topladığını, yani kanatları kaldırmak yerine iniş takımlarını değil flapları geri çektiğini düşünüyorum. Eğer böyle olduysa, bu uçağın neden uçmayı bıraktığını büyük ölçüde açıklar."

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Steve flapların toplanmasının uçağın hava süratini ve irtifasını hızla kaybetmesine neden olacağını ve pilotun bu durumu kontrol etmekte zorlanacağını belirterek teorisini şöyle açıkladı:

"787 model uçağın kompozit kanatları kalkış sırasında genellikle yukarı doğru eğilir; bu, uçağın havalanmasını sağlayan kaldırma kuvvetinin etkisidir. Ancak Air India uçağının kalkışı sırasında böyle bir eğilme görülmedi. Bu da, uçağın havalanmasını sağlayan flapların yanlışlıkla geri çekilmiş olabileceği yönündeki yaygın spekülasyonları güçlendirdi."



Öte yandan Air India uçağını 10 dakika farkla kaçıran bir yolcu, kazadan "mucizevi" şekilde kurtuldu.

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BBC'ye konuşan Bhoomi Chauhan adlı yolcu, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için yola çıktıklarını, ancak yoğun trafik nedeniyle uçağa geç kaldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan ve eşiyle birlikte Hindistan'ı ziyaret eden Chauhan, dönüşte yaşadığı sıra dışı olaya dair "Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık." dedi.

Havalimanı dışında çay içmek için durdukları sırada seyahat acentesiyle bilet iadesi hakkında konuşurken uçağın düştüğünü öğrendiğini belirten Chauhan, “Bu kesinlikle bir mucize. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim." diye konuştu.

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