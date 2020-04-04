Corona virüsle ilgili son dakika gelişmesi... Dünya genelinde ölenlerin sayısı 60 bini aştı! Eşe acı veda...

İngiltere'nin Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan (73), koronavirüs sebebiyle evde karantinada bulunduğu için, yaşamını yitiren kocasının cenazesine katılamadı. Görevliler, cenaze arabasını yaşlı kadının evinin önünden geçirdiler. Susan, pencereden kocasını son yolculuğuna uğurladı.

35 YILLIK EŞİNE PENCEREDEN VEDA ETTİ

Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan, 35 yıllık kocası emekli asker Peter Cadogan’ı (75) 2 Mart'ta kanserden kaybetti. Koronavirüs salgı sebebiyle evinde karantina altına olan Susan, kocasının cenazesine katılamadı. Evinin penceresinden kocasının cenazesini uğurlayan Cadogan, “Kendi kendime güçlü olmak gerektiğini söyledim ama tabutunu cenaze arabasında görünce gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

Susan kocasının tabutunu, karantina altında olduğu için evinin önünden cenaze arabasıyla geçiren görevlilere teşekkür etti. Susan Cadogan, “geleneksel olarak ailenin ve arkadaşlarının katıldığı bir cenaze düzenlemek istiyordum ama virüs salgını sebebiyle mümkün olmadı” dedi.

ÖLENLERİN SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.

Yeni tip Corona Virüsü kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.



BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 18 BİNİ AŞTI

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 661 artarak 18 bin 431'e ulaşırken, ölü sayısı da 140 artışla bin 283 oldu.



Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 678'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, bu ünitelerde bulunan hasta sayısının bin 245'e yükseldiği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 661 artarak 18 bin 431'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 140 artışla bin 283'e ulaştığı bildirildi.

GÜRCİSTAN'DA İLK ÖLÜM

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.



İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da virüs kaynaklı ilk ölüm görüldü.

Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, klinikte tedavi gören 79 yaşında bir kadının bugün hayatını kaybettiğini, hastanın 31 Mart'ta kliniğe getirildiğini ifade etti.

Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.