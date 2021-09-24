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Çok acı görüntüler... Rusya'nın Elbruz Dağı'nda 5 dağcı öldü

#Rusya#Dağcı#Dünya
Çok acı görüntüler... Rusyanın Elbruz Dağında 5 dağcı öldü

Rusya'nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz Dağı'ndaki bir kar fırtınasının ardından beş dağcının öldüğünü açıklandı. 5 bin 400 metrede mahsur kalan 19 dağcıdan beşi kurtarılamadı, Rusya tırmanışçıların hava durumu nedeniyle dağdan inemediğini açıkladı.

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Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sında bulunan Elbrus dağı 5.642 metre ile Avrupa'nın en yüksek dağı. Perşembe günkü olay, 19 dağcıdan oluşan bir grup 5.000 metrenin üzerinde bir yükseklikteyken meydana geldi.

Çok acı görüntüler... Rusyanın Elbruz Dağında 5 dağcı öldü


BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FIRTINA

Raporlar, 23 dağcının yaz sonunda bir tırmanışla Kafkasya'daki zirveyi fethetmek için yola çıktıklarında ani kötü havanın öngörülmediğini söyledi. Dağdan aşağı inerken "benzeri görülmemiş bir fırtına" meydana geldi. Dağcılardan biri bacağını kırarak grubu daha da yavaşlattı.

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Bölge bakanlığı, Rus dağcı grubunun Perşembe günü yerel saatle 17.00'den hemen sonra bir yardım çağrısı gönderdiğini söyledi.

İKİSİ DONDU, İKİSİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Tırmanışı organize eden şirket, dağcılara eşlik eden dört profesyonel rehber olduğunu söyledi. Şirket, iki dağcının donarak öldüğünü ve diğer ikisinin bilincini kaybettiğini ve aşağı indirilirken öldüğünü söyledi.

Çok acı görüntüler... Rusyanın Elbruz Dağında 5 dağcı öldü



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Olayda 19 kişiden 5'i hayatını kaybederken kalan 14 kişinin Azau vadisine indirildiği ve kurtarma işleminin kuvvetli rüzgarlar, düşük görüş mesafesi ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda "en zor koşullarda" gerçekleştirildiği belirtildi. Kurtarma işlemi sonrası rehberler ve bazı katılımcılar donma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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#Rusya#Dağcı#Dünya