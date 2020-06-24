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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:03,

Çok acı görüntüler.... İşte o toplu mezar!

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından bölgede yapılan incelemelerde toplu cesetlere rastlanmıştı. O mezarlar görüntülendi...

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ortaya çıkarılan toplu mezardaki kazı çalışmaları görüntülendi.

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AA ekibinin, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune'nin Er-Rabıt bölgesinde takip ettiği toplu mezar kazı çalışmaları, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu ve Trablus Başsavcılığına bağlı adli tıp ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

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Zeytinliklerin bulunduğu tarımsal bölgedeki kazı alanında faaliyet gösteren ekiplere, emniyet makamlarına bağlı cinayet masası ekipleri ve sağlık çalışanları da eşlik ediyor.

4SAVAŞ YA DA İNSANLIK SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR
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"SAVAŞ YA DA İNSANLIK SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etmişti.

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Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

7TERHUNE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN TOPLU MEZARLAR
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TERHUNE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN TOPLU MEZARLAR

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

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BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

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Terhune'de insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip veya muhalif gördükleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

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Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

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Libya hükümeti de önceki gün, "toplu mezarlar, sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif ve işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

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