Çok acı görüntüler.... İşte o toplu mezar!

TERHUNE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN TOPLU MEZARLAR Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.