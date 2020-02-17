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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Çok acı görüntü! Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

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Çok acı görüntü! Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Avustralya’daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

 Avustralya’nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti.

Annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvan severler tarafından koruma altına alındı. ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı.

O anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

 

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