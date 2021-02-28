Çoğu FETÖ’cü 20 bin Türk Yunanistan’a kaçtı

Bu yılın başlarına kadar Yunanistan’a yasadışı giriş yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı 19.653 olarak belirlendi. Bunlardan yaklaşık 9 bini Yunan makamlarından iltica başvurusunda bulundu. Başvuranlardan yaklaşık 2 bini kabul edildi. Geri kalan 7 bin başvurunun önemli bölümüne henüz cevap verilmedi. Başvuruları kabul edilmeyenlerin sayısı ise 697.

Yunanistan’a kaçan Türklerin büyük bölümünü FETÖ’cüler, küçük bir bölümünü ise PKK, DHKP-C gibi terör örgütü üyeleri oluşturuyor. Yunan mahkemelerinin, darbeden bir gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 askeri Türkiye’ye iade etmemesi ve iltica hakkı tanıması FETÖ’cüleri bu ülkeye gelmeye cesaretlendirdi. Yunanistan’da 4.5 yıl içinde gelen FETÖ’cülerin önemli bir bölümü, başka Avrupa ülkelerine geçti.