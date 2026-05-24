Çocukluğunda tembelmiş

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi günlükler, dünyaca ünlü dahi fizikçi Stephen Hawking’in gençlik yıllarında babası Frank Hawking için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ortaya koydu.

1950’li yılların sonunda tutulan notlarda, tıp uzmanı olan babanın, oğlu Stephen’ın parlak zekasına rağmen “derslerine karşı ilgisiz olduğunu ve masanın başına oturup yeterince çalışmadığını” belirterek geleceğinden kaygı duyduğu görüldü. Babasının tıp okuması yönündeki baskılarını reddederek teorik fiziğe yönelen Hawking’in, daha sonraki yıllarda Oxford’daki lisans eğitimi boyunca “günde ortalama sadece bir saat çalıştığını” itiraf etmesiyle de örtüşen bu belgeler, bilim dünyasını değiştiren bir dehanın arkasındaki şaşırtıcı ve son derece insani gençlik portresini gözler önüne serdi.

