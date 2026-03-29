Çocukların ‘gözünü boyadılar’... İki kozmetik markasına soruşturma

İTALYA Rekabet Kurumu, kozmetik perakende zinciri Sephora ile makyaj markası Benefit Cosmetics hakkında çocuklara yönelik cilt bakım ürünlerinin pazarlanıp pazarlanmadığını incelemek üzere soruşturma başlattı. Soruşturma, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen reklam kampanyalarının küçük yaş gruplarını hedef alıp almadığına odaklanıyor.

8-12 YAŞ GRUBUNA YETİŞKİN KOZMETİĞİ

Yetkililer, iki markanın serum, yüz maskesi ve yaşlanma karşıtı bakım ürünleri gibi yetişkinlere yönelik kozmetikleri, 8-12 yaş grubuna dolaylı biçimde tanıtmış olabileceğinden şüpheleniyor. İncelemede, genç Influencer’ların kullanıldığı dijital kampanyaların çocuk tüketiciler üzerinde yanıltıcı ticari etki yaratıp yaratmadığı değerlendiriliyor.

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERE TEŞVİK

Soruşturmanın merkezinde, çocukların erken yaşta yoğun cilt bakım rutinlerine yönelmesi eğilimi bulunuyor. Düzenleyici kurum, sosyal medya trendlerinin küçük yaştaki kullanıcıları sağlık açısından uygun olmayan ürünlere teşvik edebileceği uyarısında bulundu. Soruşturma açılan iki marka ise yaptıkları açıklamada yürürlükteki yasalara uygun hareket ettiklerini savunarak, İtalyan makamlarıyla iş birliği içinde olacaklarını bildirdi.