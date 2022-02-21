Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde işlenen vahşice cinayet dört çocuk annesi bir Uber şoförünün son sözleriyle hafızalara kazandı... Çocukları olduğunu söyleyen ve kendisini öldürmemesi için yalvarmasına rağmen aracında vurulan 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

10 Şubat'ta gerçekleştiği açıklanan olayda aracına müşteri alan 38 yaşındaki Uber sürücüsü Christina Spicuzza'nın cesedinin iki gün sonra yakınlardaki ağaçlık bir alanda bulunduğu ifade edildi. Kadının yüz üstü yatarken, ağzında koronavirüs maskesiyle birlikte başından vurulmuş bir şekilde bulunduğu bildirildi.

Ailesi evine dönemeyen talihsiz kadın için 11 Şubat'ta kayıp ihbarından bulunmuştu.

Polis incelemesiyle ortaya çıkan detaylara göre araç içindeki kamera yaşanan olayları anbean kaydetti. Kadının 22 yaşındaki cinayet şüphelisine, kendisine silah doğrultmuşken, çocukları olduğunu ve hayatını bağışlaması için yalvardığı ortaya çıktı.

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22 yaşındaki Calvin Crew, cinayet, hırsızlık ve delillere müdahale etmek suçlamalarıyla suçlanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre Calvin Crew ve kız arkadaşı Calvin için bir Uber aracı çağırdılar. Crew araca bindiğinde saatler 21.14'ü gösteriyordu. 20 dakika sonra araç içi kameranın kaydettiğine göre adam 20 dakika sonra sağına eğilerek silahını çıkardı ve kadına yaklaşarak elini omzuna koydu ve silahını doğrulttu.

"Sürmeye devam et." diye Crew'un silahını sol elinde tutmaya devam ettiği görüldü. Spicuzza ise elini silaha götürerek "Şaka yapıyor olmalısın." dedi, kadın yaşananlara adeta inanamıyordu.

"Bu bir silah." diye adama "Lütfen, bir ailem var." diye cevap veren Spicuzza'ya adamın verdiği cevap ise "Haydi sür, benim de ailem var oldu."

Kadının at kuyruğu yapılmış saçını çeken adama 4 çocuğu olduğunu söylese ve yalvarsa da Crew ona sürekli yolculuğu tamamlamasını söyledi.

Saat 21.34'ü gösterdiğinde katil öne uzanarak kadının telefonun aldı. Video kaydına bu hamlesinden sonra son veren adamın son sözleri "Dediklerimi yaparsan her şey yoluna girecek." oldu.

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Bundan sonra kadının açık olan telefonundan tüm hesaplarına ulaşan katilin bu son hareketi kadının ölüm saati olarak kayıtlara geçti.

Katilin kız arkadaşı verdiği ifadede Crew'un kendisinden silahını istediğini söyledi. Polisin daha sonra evde yaptığı aramada silahın izine rastlanmadı.

Korkunç şekilde hayatını kaybeden Christina Spicuzza'nın yakınları ve onu tanıyanlar kadının sevgi dolu bir anne ve örnek bir vatandaş olduğunu söyledi.

Christina Spicuzza'nın ardında gözü yaşlı anne ve babası, nişanlısı ve Andrea, Drew, Scotty ve Tori adındaki çocukları kaldı...

Aile yaşadıkları büyük acıdan sonra basına açıklama yapmaktan kaçındı.