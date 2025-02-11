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Çocuk parkında korku dolu anlar! II. Dünya Savaşı'ndan kalma

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#İngiltere#II. Dünya Savaşı#Bomba
Çocuk parkında korku dolu anlar II. Dünya Savaşından kalma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:05

İngiltere'deki çocuk parkının altında, II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar bulundu. Tesadüfen keşfedilen bombalara ilişkin "patlama riski taşıyor" açıklaması yapıldı

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İngiltere'nin Northumberland bölgesindeki çocuk parkının altında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar bulundu.

Wooler kasabasındaki çocuk parkında bulunan bombaların tesadüfen keşfedildiği bildirildi.

SkyNews'te yer alan habere göre, çocuk parkında yenileme çalışması gerçekleştiren işçiler, bombaları bulmalarının ardından bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Çocuk parkında korku dolu anlar II. Dünya Savaşından kalma

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bomba ilk olarak İngiliz ordusu tarafından kaldırıldığı belirtildi. Bir kent konseyi sözcüsü, bölgede tam bir arama yapılması gerektiğini söyledi.

Bomba imha şirketi Brimstone Bölge Araştırma şirketi tarafından yapılan aramalarda, ilk gün 65 adet 10 kiloluk tatbikat bombası ve sis bombası ortaya çıkarılırken ikinci gün 90 adet daha tatbikat bombası bulundu. Şirket, bombaların İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu vurguladı.

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Şu ana kadar 174 bombanın çıkarıldığını belirten kasaba meclisi, arama çalışmaları kapsamında kapatılan çocuk parkının yeniden açılabilmesi için tüm bombaların bulunması gerektiğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bulunan mühimmat tatbikat bombaları olarak tanımlansa da patlama riski taşıyor. Tam güvenlik için uzman kişilerin çalışması gerekiyor" denildi.

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#İngiltere#II. Dünya Savaşı#Bomba

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