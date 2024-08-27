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Çocuk felci konusunda uyardı: Aşılama için ateşkes çağrısı yaptı

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#AB#Borrell#Aşı
Çocuk felci konusunda uyardı: Aşılama için ateşkes çağrısı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 16:09

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de çocuk felci aşılaması için 3 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu.

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de çocuk felci tehlikesine dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Borrell, "Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazzeli çocukları tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Ateşkesle ilgili süren siyasi müzakerelerden hariç, aşılama hedefli 3 günlük ateşkes çağrısı yapan Borrell, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından aşılamanın sağlanması için bu ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.

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#AB#Borrell#Aşı

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