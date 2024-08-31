Çocuk felci için silahlar susacak: Gazze’de savaşa ‘aşı’ arası

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İsrail’in saldırıları yüzünden sağlık tesislerinin ve sivil altyapının neredeyse tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi’nde çocuk felci kâbusu silahları kısa süreliğine susturdu. İsrail, Gazzeli çocuklara aşı yapılabilmesi için üç gün sürecek ateşkesi kabul etti. İnsani ara kararını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin temsilcisi Rik Peeperkorn, “Aşılama 1 Eylül’de Gazze’nin merkezinde başlayacak ve üç gün sürecek. Bu esnada saldırı ve çatışmalara ara verilecek” ifadeleriyle duyurdu. Hamas kararı memnuniyetle karşıladığını bildirirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada “insani aranın ateşkes anlamına gelmediğini” vurguladı.

ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI

Peeperkorn, Gazze Şeridi’nin merkezi, güneyi ve kuzeyi için ayrı ayrı üç günlük insani ara verileceğini belirterek, gerekmesi durumunda İsrail’in ateşkesi bir gün daha uzatmayı kabul ettiğini kaydetti. Program kapsamında çatışmalar yerel saatle 06.00-15.00 arasında duracak. 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğu kapsaması hedeflenen aşılama kampanyasının ilk turunda Gazze Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ve BM Filistin Ajansı UNRWA işbirliğiyle 2 binden fazla sağlık çalışanı görev alacak. İlk doz aşıların ardından bir ay sonra ikinci dozların yapılması planlanıyor.

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ORAN YÜZDE 90 OLMALI

UNRWA, “Hayatları için kaçmak zorunda kalırlarsa çocukları aşılayamayız” diyerek ateşkesin hiçbir koşulda bozulmaması gerektiği açıklamasında bulundu. DSÖ Genel Müdür Yardımcısı Michael Ryan, çocuk felcinin yayılmasını önlemek için aşılama oranının yüzde 90’a ulaşması gerektiğini söyledi. Hastalık riskinin ortaya çıkmasının ardından Gazze’ye 1.2 milyondan fazla doz aşı gönderildi. İlerleyen günlerde 400 bin dozun daha ulaşacağı bildirildi.

SALGIN RİSKİ YÜKSEK

DSÖ, 16 Temmuz’da Gazze’deki atık sulara yapılan testlerde çocuk felci tespit edildiğini bildirmiş; bu ay ise 25 yıl sonra ilk kez 10 aylık Gazzeli bir bebeğin çocuk felcine yakalandığı açıklanmıştı. Son derece bulaşıcı olan virüs, kanalizasyon ve kirli su yoluyla yayılıyor. Ölüm ve sakatlıkla sonuçlanabilen hastalık, çoğunlukla beş yaşın altındaki çocukları etkiliyor. DSÖ’nün son verilerine göre, çocuk felci hastalığına ek olarak, Filistinliler arasında on binlerce hepatit vakası, yarım milyon ishal vakası ve yaklaşık bir milyon zatürre vakası var. Şimdiye kadar yaklaşık 12 bin kişi suçiçeği hastalığına yakalandı, 100 binden fazla uyuz ve bit vakası ve on binlerce cilt enfeksiyonu raporlandı.

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ABDÜLRAHMAN BEBEK HASTALIĞIN İLK KURBANI

Dünyadaki çoğu ülkede aşılama yoluyla ortadan kaldırılan çocuk felci virüsünün yeniden ortaya çıkışı, geçen yılın Ekim ayından beri İsrail bombardımanı altında yaşayan Gazze’de iki milyon Filistinlinin yaşadığı insani krizi gözler önüne seriyor. Yeterli gıda, temiz su ve tıbbi malzemeden yoksun Gazze’de hastalığın ilk kurbanı ise bölgede 25 yıl sonra ilk çocuk felci teşhisi alan 10 aylık Abdülrahman Abu al-Jidyan oldu.

‘ÇOCUĞUMU KURTARIN’

Çocuk felci ve diğer aşıların bebeklere doğumdan sonraki ilk aylarda yapılması gerekiyor. Abdülrahman, tedavisi olmayan bu hastalığa savaşın ortasında kendisini koruyacak aşılamadan mahrum kaldığı için yakalandı. El Mavasi’deki çadırkentte kalan ve Amerikan CNN’e konuşan anne Nevin Ebu el Cidyan, bebeğinin tedavi için Gazze’den çıkarılması çağrısında bulundu.

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GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI: İSRAİL MISIR SINIRINDA KALACAK

Çocuk felcine karşı insani ara verilmesine karşın Gazze’de savaşı bitirecek ateşkese ulaşma konusunda umutlar tükeniyor. Katar’da düşük düzeyde süren ateşkes ve rehine takası müzakerelerindeki en büyük engellerden biri, İsrail’in Mısır-Gazze sınırındaki 14 km’lik Philadelphi Koridoru’ndan çekilmeyi reddetmesi. İsrail hükümeti, bölgede kalma ısrarını önceki gün güvenlik kabinesinde de onayladı.

AİLELER TEPKİLi

Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin yakınları, karar sebebiyle Başbakan Netanyahu’ya tepki gösterdi. Hamas müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için İsrail ordusunun sınırdan çekilmesini şart koşuyor.