Çocuk değil suç makinesi

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Bu sırada içeri 2 çocuk girdi. Çocuklardan biri, kadının çantasını alarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay fark edilince mağaza çalışanları polisi aradı. Endonezyalı kadın polise, çantanın içerisinde 20 bin dolar ve cep telefonu olduğunu söyledi.

TOPLAM 170 suç kaydı

Polis ekipleri, çantayı çalan yaşları 14 olan H.K.Ö. ve B.T.’yi yakalarken, çocuklara hırsızlık yaptırdığı belirlenen Ferah K. (24) da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Endonezyalı turistin çalınan cep telefonu da bulundu. H.K.Ö.’nün 90, B.T.’nin de 80 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ferah K. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Suça sürüklenen 2 çocuk da Kağıthane Çocuk Büro Amirliği’ne götürülerek polislere teslim edildi.