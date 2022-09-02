Çocuğunun gözünde fark ettiği parıltı hayatlarını kabusa çevirdi!

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29 yaşındaki Gina Hickson, küçük kızı Darcey-Rose'un sol göz bebeğinde alışılmadık beyaz bir parıltı olduğunu fark etti. Küçük kızı o gün kar topu oynadığı için bunun bir buz parçasından kaynaklandığını düşünen anne ilk başta çok endişelenmedi.

İLK BAŞTA HİÇ ENDİŞELENMEDİ

Ancak 3 yaşındaki çocuğun gözündeki bulanıklık devam etti. Gina bu kez kızının bir gözlüğe ihtiyacı olabileceğini düşündü ve onu doktora götürdü.

Küçük Darcey'in daha önce de göz tembelliğinden mustarip olduğunu bilen anne, "Gözündeki kitle nereye baktığına bağlı olarak şekil değiştiriyordu. İlk başta endişelenmesem de Google aramalarım bana bunun ciddi bir şey olabileceğinin sinyalini verdi" dedi.

DUVARDAKİ POSTERİ GÖRÜNCE NEFESİ KESİLDİ

Uzman bir doktora sevk edilen kız çocuğu neyin yanlış olduğunun belirlenmesi için bir takım testlere tabi tutuldu. Anne Gina testin yapıldığı odanın duvarında bulunan posterlere bakarken kızının gözündeki rahatsızlığa benzeyen bir görsel gördü. Posterde yazan 'kanser' yazısını gören anne nefesinin kesildiğini hissetti:

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"Doktorların yaptığı taramada sağ göz temizdi ancak sol gözde büyük bir kitle vardı. Odadan çıktığımızda bir kadın geldi ve Darcey-Rose'a bir oyuncak verdi. Eşime baktım ve ona kendisini hazırlamasını çünkü kızımızın kanser olabileceğini söyledim"



6 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN NADİR BİR KANSER

Yapılan taramalar sonrası 3 yaşındaki kız çocuğuna, 6 yaş altındaki çocuklarda görülen ve nadir bir göz kanseri olan 'retinoblastom' teşhisi kondu.

Haberi alan anne babanın dünya başına yıkıldı. Gina o anda yaşadıklarını, "Dünyamız parçalandı, adeta her şey durdu" sözleri ile anlattı.

ANNE BABAYA İKİ YIKICI SEÇENEK SUNULDU

Şubat ayının sonunda aldığı teşhis sonrası Mart ayında yapılan kontrollerde çocuğun gözündeki kanserin giderek büyüdüğü görüldü ve anne babaya iki yıkıcı seçenek sunuldu.

Bunlardan birisi göze yapılan kemoterapi enjeksiyonu diğeri ise gözün tamamen alınması idi. Her iki seçeneği de dikkatlice düşünen anne baba kemoterapi enjeksiyonuna karar verdi.

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RETİNAYA KADAR YAYILDI: GÖZÜ ÇIKARILDI

Kısa bir süre sonra kemoterapi tedavisinin ilk seansı için hastaneye giden anne baba bir acı bir gerçekle daha yüzleşti. Kızlarının gözündeki kanser daha da ilerlemişti ve retinaya yayılmıştı.

Doktorlar tedavi için kemoterapinin artık ideal bir seçim olmadığını ve küçük kızın gözünün tamamen çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Tam o an saf bir korku hissettim" diyen anne daha sonra kızının gözünün başarılı bir operasyonla çıkarıldığını ve yerine protez bir göz takıldığını anlattı.



Küçük kız gözünü kaybetse de yaşamını yeniden kazanırken, anne baba aynı hastalığa yakalanan çocuklar için bağış toplayarak farkındalık yaratmaya çalışıyor.



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Retinoblastom gözün ender rastlanan kanserlerinden biri. Gözdeki ağ tabakası (retina) içinde oluşur ve yalnızca çocukluk çağında görülür. Hastalık çocuklarda görülen kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Başlangıçta hiç bir belirti vermeyen retinoblastom 3 yaş altındaki çocukların göz bebeklerindeki beyaz renkte parlama ya da şaşılık ile kendini gösterebilir.

Detaylı bir tarama ile teşhis edilen hastalığın tedavisinde ilk öncelik tümörü tedavi etmek ve vücudun diğer bölümlerine sıçramasını önlemektir. İlerleyen vakalarda gözün tamamen çıkarılması gerekebilir.