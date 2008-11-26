Çocuğuna Mussolini adını verene 1500 euro

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya’da aşırı sağcı bir parti, çocuklarına İtalyan diktatör Mussolini ya da karısı Rachelle’in adını verenlere 1500 euro nakit para vaadetti.

Movimento Sociale-Fiamma Tricolore (MS-FT) adlı aşırı sağcı parti, çocuklarına Mussolini’nin ön adı olan Benito’yu ya da karısının adı Rachele’i koyan ailelere para teklif etmelerinde faşist ya da ırkçı bir yan olmadığını, bu isimleri yalnızca hoş bulduklarını iddia etti.



Parti, verecekleri parayla ailelerin çocuklarına yiyecek, giysi, beşik gibi ürünler satın almalarını istediklerini belirtti.



Nakit para teşvikinin İtalya’nın güneyindeki 5 bölgede uygulamada olduğu, bölgenin düşük doğum oranının artmasına yardımcı olmayı planladığı savunuldu.