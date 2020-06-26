Çocuğun derisinden elde ediliyor, böyle güzellik olur mu?

2018 yılında Ellen DeGeneres’in programına konuk olan Sandra Bullock (55), gençlik sırrını açıklamıştı. Oscar ödüllü oyuncu, Koreli çocukların sünnet derisinden üretilen bir formülün (adrenalin hormonu) yüzüne enjekte edilmesi sayesinde genç göründüğünü itiraf etmişti. İddiaya göre, Hollywood’un bir başka ünlü ismi Cate Blanchett de bu yöntemi uygulayanlar arasında. Ancak yöntem başlı başına bir tartışma konusu. Çünkü sektörün sadece Kore’de sünnet olan çocuklar sayesinde dönmediği ve bu şekilde talebi karşılayamayacağı belirtiliyor.

Sandra Bullock’un gündeme getirdiği ‘Adrenochrom’ adı verilen ve oldukça maliyetli olan bu yöntemin, zengin ve ünlü kişiler arasında popüler olduğu belirtiliyor.

KAYIP MÜLTECİ ÇOCUKLAR

Bu da akıllara, ünlülerin güzelliği için ‘kurban edilen çocuklar’ olması ihtimalini getiriyor. Söz konusu formülün, kayıp mülteci çocukların tüm organlarından ve derilerinden üretildiği yönünde iddialar ortaya atılıyor.

PLESENTA YİYORLAR



Ünlü isimlerin genç kalmak için başvurdukları bir başka yöntem ise doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan ‘plesenta’yı yemek. Yöntem ilk olarak Tom Cruise tarafından gündeme getirilmişti.

Scientology tarikatına mensup Cruise, eski eşi Katie Holmes’ün plasentasını yediğini açıklamıştı. Victoria Beckham ise cildi için kuzu plasentalarından yapılan maskeler kullandığını söylemişti. Plesentada yüksek miktarda kollajen olduğu ve bunun da cilde iyi geldiği belirtiliyor. Victoria Beckham, Kim Kardashian ve Katie Holmes

Kim Kardashian da doğumdan sonra kendi plasentasını yediğini söylemişti.

UZMANLAR NE DİYOR

TÜRKİYE’DE KULLANILMIYOR

Plastik Cerrah Op. Dr. Osman Tan:

“Burada bahsedilen Epidermal Büyüme Faktörü aslında bizim vücudumuzda olan bir salgı. Vücutta küçük bir sıyrık olduğunda iyileşmesi için bu salgı salınıyor. EGF tüm dünyada kullanılan bir yöntem ama asla çocuktan alınarak değil. Bu laboratuvar ortamında üretilen bir salgı. Çocuğun sünnet derisinden elde edilmiyor. Türkiye’de güzelleşme amacıyla kullanılmıyor. Kronik yaralar için bu uygulama yapılıyor. Ayrıca çok da pahalı bir uygulama.”

YÖNTEM YASA VE ETİK DIŞI

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Ataönder:

“Tamamen çocuk istismarına yol açabilecek bir yöntem. Adrenalin seviyesinin yüksek olması kandaki büyüme faktörünü artırıyor. Çocuktan kan ya da doku alındığı iddia ediliyor. Bu tamamen etik dışı ve yasa dışı bir yöntem. Türkiye’de uygulanmıyor. Biz PRP veya Vampir Face Lift gibi uygulamalar yapıyoruz ancak buralarda kişinin kendi kanı alınıyor.” (Ece ÇELİK)