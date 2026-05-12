Çobanın ihbarıyla ortaya çıktı: Gizli üste ne saklanıyordu? İsrail’in bölgedeki dengeleri değiştirecek planı

Wall Street Journal’da yer alan haberde iddiaya göre İsrail, savaş başlamadan kısa süre önce Irak’ın batısında gizli bir askerî tesis inşa etti. ABD’nin bilgisi dahilinde kurulduğu belirtilen üs, İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkez olarak kullanılırken aynı zamanda özel kuvvet unsurlarına da ev sahipliği yaptı. Peki bu üs ne gibi kritik görevler üstlendi?



Kaynaklara göre tesiste özellikle arama-kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. İsrail yönetimi, İran üzerinde görev yapan savaş uçaklarının düşürülmesi ihtimaline karşı pilotlarını kurtarmak için özel birlikleri hazır tuttu. Ancak üssün daha derin görevler için kullanıldığına dair detaylar da var.



BÖLGEDE YAŞAYAN BİR ÇOBAN FARK ETTİ



İsrail’in Irak çölündeki gizli varlığı mart ayı başlarında açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Irak devlet medyasına göre bölgede yaşayan bir çoban, olağandışı askeri hareketlilik fark etti. Çoban, özellikle gece saatlerinde helikopter uçuşları ve şüpheli askerî faaliyetler gördüğünü bildirerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Irak ordusu soruşturma başlattı.



Humvee tipi zırhlı araçlarla (Amerikan ordusunun temelini oluşturan hafif, dört tekerlekten çekişli taktik bir askeri araç) bölgeye sevk edilen Irak birlikleri, şafak vakti çöl bölgesine doğru ilerlemeye başladı. Ancak kaynakların aktardığına göre birlikler hedef bölgeye yaklaşırken yoğun hava saldırısına uğradı. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Irak askerlerinin ağır ateş altında kaldığını belirtti.



Saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, iki askerin ise yaralandığı açıklandı. Muhammedavi, operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bu pervasız operasyon koordinasyon veya onay olmadan gerçekleştirildi.”



Iraklı yetkililer olayın ardından bölgeye Terörle Mücadele Servisi’ne bağlı iki ek birlik daha gönderdi. Bu birimler, Irak’ın geçmişte DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonlarda kritik rol oynamış elit unsurlar arasında yer alıyordu. Yapılan aramalarda bölgede yabancı askerî unsurların faaliyet yürüttüğüne dair çeşitli izler bulunduğu belirtildi.



Iraklı komutanlar, profesyonel askeri faaliyetler yürütüldüğünü ve bu operasyonların hava desteğiyle korunduğunu açıkladı. Muhammedavi, devlet medyasına yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Görünüşe göre saldırıdan önce, havadan desteklenen ve birliklerimizin kapasitesinin ötesinde faaliyet gösteren belirli bir güç vardı.”



IRAK HÜKÜMETİ ABD’Yİ SUÇLADI



Olayın ardından Irak yönetimi diplomatik girişim başlattı. Mart ayının sonlarında Bağdat yönetimi Birleşmiş Milletler’e resmî şikâyette bulundu. Şikâyette saldırının yabancı güçler tarafından düzenlendiği belirtilirken, sorumluluk doğrudan ABD’ye yüklendi. Ancak konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD’nin Irak askerlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. İddialara göre operasyon tamamen İsrail tarafından yürütüldü.



Irak hükümeti sözcüsü ise olay hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı. Yetkililer, Irak topraklarında İsrail’e ait gizli bir üs bulunduğu yönündeki iddiaları doğrulamadı ancak yalanlamadı da. Olayın ardından Irak ve Arap medyasında geniş çaplı tartışmalar başladı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği, bölgede hangi yabancı gücün faaliyet yürüttüğü ve Irak hava sahasının nasıl kullanıldığı konusunda çok sayıda spekülasyon ortaya atıldı.



İSRAİL’İN İRAN OPERASYONLARINDAKİ KRİTİK AVANTAJI



Askerî uzmanlara göre Irak’taki gizli üs, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtında stratejik üstünlük elde etmesini sağladı. İsrail ile İran arasındaki mesafe düşünüldüğünde, Irak’taki ileri operasyon noktası İsrail uçaklarının savaş alanına daha yakın hareket etmesine imkân tanıdı.



Kaynaklar, İsrail’in burada yalnızca arama-kurtarma ekipleri değil, aynı zamanda özel operasyon birlikleri de konuşlandırdığını aktardı. Bu birliklerin, düşman topraklarında komando operasyonları yürütmek üzere eğitilmiş İsrail Hava Kuvvetleri özel kuvvetlerinden oluştuğu da belirtildi.



İsrail Hava Kuvvetleri’nin beş hafta süren operasyon boyunca İran’daki hedeflere binlerce hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Bu saldırıların önemli bölümünün İran’ın askeri altyapısı, füze sistemleri ve hava savunma unsurlarını hedef aldığı ifade edildi.





‘KÜRT GRUPLAR ÜZERİNDEN KURGULANAN PLANIN BİR PARÇASI OLABİLİR’

ABD’NİN BÖLGEDEKİ GİZLİ OPERASYON MODELİ



‘BU NOKTALAR LOJİSTİK VE OPERASYONEL DESTEK AMACIYLA KULLANILIR’

İSRAİL’DEN ‘HAYAL GÜCÜNÜ AŞAN GÖREVLER’ MESAJI



BÖLGESEL GERİLİM YENİ BİR EŞİĞE Mİ GİDİYOR?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Irak’ta üs kurduğu yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, söz konusu iddiaları daha önce gördüğünü belirterek, konunun birçok açıdan netlik taşıması gerektiğine vurgu yaptı.Başbuğ, “Bu olaydan haberdarım, iddialarla ilgili detayları daha önce görmüştüm. Ancak burada özellikle altı çizilmesi gereken çok önemli noktalar var. Öncelikle İsrail’in Irak’ın içerisinde doğrudan böyle bir üs kurma yetkisi bulunmuyor. Çünkü ortada bunu meşru hale getirecek herhangi bir resmî anlaşma ya da uluslararası zemine oturtulmuş bir mutabakat söz konusu değil. Bunun yanı sıra üssün tam olarak nerede bulunduğuna dair de netleşmiş bir bilgi yok. Şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış açık bir koordinat ya da doğrulanmış bir lokasyon paylaşılmış değil” ifadelerini kullandı.Bölgedeki güç dengelerine dikkat çeken Başbuğ,dedi.İddiaların bölgesel gelişmelere etkisinin de henüz belirsiz olduğunu belirten Başbuğ, “Eğer böyle bir kullanım söz konusuysa, bunun sahadaki hareketliliğin gidişatına olumlu anlamda nasıl bir etki sağlayacağı da şu aşamada kesin değil. Yani mevcut bilgiler ışığında net bir sonuç çıkarmak mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.“Ancak burada bir başka önemli başlığın da altını çizmek gerekiyor. İsrail’in İran’a yönelik olarak Irak hattı üzerinden bazı planlamalar yaptığı uzun süredir konuşuluyor” diyen Coşkun Başbuğ,dedi.İsrail’in olası üs yapılanmasının yalnızca İran’a yönelik saldırılar çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Başbuğ, “Eğer söz konusu bu plan başarıya ulaşmış olsaydı, İsrail’in bölgeyi aktif bir üs haline getirmek amacıyla bazı tedbirler almış olması da ihtimaller dahilinde değerlendirilebilir. Dolayısıyla meseleyi sadece İran’a yönelik saldırı perspektifiyle ele almak doğru olmaz. Bölgedeki etnik, siyasi ve güvenlik dengelerini şekillendirmeye dönük daha geniş kapsamlı stratejik hedeflerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Uzmanlar, geçici ileri operasyon üslerinin modern savaşlarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Stratejik danışmanlık firması Horizon Engage’in araştırma başkanı Michael Knights, bu tür operasyonların özellikle özel kuvvetler tarafından düzenli olarak uygulandığını belirtti.Knights’a göre Irak’ın batı çölü, geniş ve seyrek nüfuslu yapısı nedeniyle gizli askerî faaliyetler için ideal bir alan oluşturuyor. ABD Özel Kuvvetleri de geçmişte Saddam Hüseyin döneminde gerçekleştirilen 1991 ve 2003 operasyonlarında aynı bölgeyi aktif biçimde kullanmıştı. Uzmanlara göre bölgede yaşayan siviller yıllardır sıra dışı askeri hareketliliklere tanıklık ediyor.DEAŞ militanlarından özel operasyon ekiplerine kadar farklı unsurların bölgede faaliyet göstermesi nedeniyle yerel halkın çöl alanlarından uzak durmaya alıştığı belirtiliyor. Knights, bölge sakinlerinin savaş süresince yoğun helikopter trafiği gördüklerini kendisine anlattığını söyledi.Geçici üslerin aslında son yıllarda ortaya çıkmış ya da yeni düşünülmüş bir plan olmadığının altını çizen Coşkun Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:-- Bu yöntem geçmişte de birçok askerî harekâtta sürekli uygulanan bir modeldi. Operasyonun ilerleme yönüne, sahadaki ihtiyaçlara ve planlamanın derinliğine göre daha iç bölgelerde bu tür geçici üs yapılanmaları oluşturulur. Özellikle harekâtın sürdürülebilirliği açısından bu noktalar lojistik ve operasyonel destek amacıyla kullanılır.-- Hatta harekât ilerledikçe bu üs bölgeleri de operasyonun yönüne paralel şekilde ilerler ve yeniden konumlandırılır. Dolayısıyla burada tamamen yeni bir konseptten söz etmek doğru olmaz. Bu, askeri stratejilerde uzun yıllardır kullanılan klasik yöntemlerden biridir. İsrail’in de muhtemelen ABD’den aldığı askeri akıl ve stratejik yönlendirmeler doğrultusunda bu modeli uyguladığını değerlendirmek gerekir. Özellikle ABD’nin geçmiş operasyon tecrübelerine bakıldığında, bu tür geçici ve hareketli üs yapılanmalarının sıkça tercih edildiği görülüyor.İsrailli yetkililer savaş sırasında doğrudan Irak’taki gizli üs hakkında açıklama yapmasa da özel operasyonlara işaret eden mesajlar verdi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, mart ayı başlarında askerlere gönderdiği mektupta dikkat çekici ifadeler kullandı. Mayıs ayı başında görev süresi sona eren Bar, mesajında şu ifadeleri kullandı:Bu açıklama, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında yalnızca hava saldırıları değil, aynı zamanda derin saha operasyonları da yürüttüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.Ortaya çıkan bilgiler, Orta Doğu’daki güç mücadelesinin artık yalnızca doğrudan hava saldırılarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Irak gibi üçüncü ülkelerin topraklarının gizli operasyon merkezleri olarak kullanılması, bölgesel dengeleri daha da kırılgan hale getiriyor.Uzmanlara göre İsrail’in Irak içinde gizli üs kurması, İran’a karşı yürütülen operasyonların ne kadar kapsamlı planlandığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu durum, Irak’ın egemenliği konusunda ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bağdat yönetimi resmî olarak İsrail’in ülkede faaliyet gösterdiğini doğrulamasa da yaşanan olaylar Irak’ın hava sahası ve çöl bölgelerinin büyük güçler arasındaki gölge savaşın önemli merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ediyor.