CNN yayınladı: Taliban’dan Afgan askerlerine infaz

CNN’e göre olay 16 Haziran’da Türkmenistan sınırına yakın Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde yaşandı.

Habere göre önce çatışma çıktı. Daha sonra mühimmatı biten Afgan askerleri teslim oldu. Ardından Taliban tarafından infaz edildiler. 45 saniye süren bir videoda bir tanık, Peştuca, “Onları vurmayın, onları vurmayın, yalvarırım onları vurmayın” diye bağırıyor. Bu şahıs, “Siz Peştunlar niye Afganları öldürüyorsunuz” diye soruyor.



ÖRGÜT YALANLADI

Bir başka videoda diğer bir militan, “Çelik yeleğini çıkarın” diyor. Kızıl Haç bölgedeki çatışmalarda 22 Afgan askerinin cesedini teslim aldıklarını kaydetti. Taliban, 19 Haziran’da da Devlet Abad kasabasındaki çatışmalar sonrasından ele geçirdiği askeri kamyon ve silahları gösteren bir video paylaşmış, videoda bu Afgan komandolarının canlı ele geçirilerek, silahsızlandırılıp kelepçelendiklerini belirtmişti. CNN’ne yanıt veren Taliban, infaz videosunun sahte ve teslim olunmaması amaçlı bir hükümet propagandası olduğunu öne sürdü.

TALİBAN, TÜRKİYE’NİN ÇEKİLMESİNDE ISRARLI

Yeni bir açıklama yayınlayan Taliban, ABD’den sonra Türkiye’nin Kabil’de kalma önerisinin egemenlik ve toprak bütünlüğü ile milli çıkarlara aykırı olduğu uyarısında bulundu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, “Türk yetkililer, ülkemizin işgaline devam ederse Afganistan İslam Emirliği onlara karşı duracaktır” dendi.Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda varlığını sürdürmeye karar vermesi halinde, “sorumluluğun başkalarının işlerine karışanların omzunda olacağı” belirtildi. Taliban, daha önce de uyarıda bulunmuştu.

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