CNN yayınında Filistin kavgası... Pakistanlı bakan: 'Dengeyi siz sağlayın!'

Televizyon yayında yaşanan sert tartışma sosyal medyadan yayılınca bir anda dünya gündemine oturdu. Konu sabaha karşı ilan edilen ateşkesle sonlanan İsrail-Filistin çatışmalarıydı...

CNN sunucusu Brianna Golodryga, yayına konuk ettiği Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile dünya gündemini, özel olrak da İsrail-Filistin arasında 11 gün boyunca devam eden çatışmaları konuşuyordu. Ateşkes anlaşmasının henüz ilan edilmediği saatlerde yayınlanan programda Qureshi, olası Hamas-İsrail ateşkesinden söz ederken 'İsrail, bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybediyor' ifadesini kullandı. Bakanın bu sözleri üzerine 'Hangi bağlantılar?' sorusunu soran Golodryga bakandan bu bağlantıların 'Parasal' olduğu yönünde bir yorum gelince tartışma başladı.

Golodryga, Bakan Kureyşi'den sözlerine açıklık getirmesini isteyince 'Son derece etkili insanlar, demek istiyorum ki medyayı kontrol ediyorlar.' cevabını aldı. Bu sözler üzerine alevlenen tartışmada CNN sunucusu bakanı antisemitist bir yorum yapmakla suçlarken Bakan Kureyşi'den medyada yer alan haberlerin dengesiz bir dağılımı olduğunu, İsrail'in uluslararası medyada kendine Filistin'den çok daha fazla yer bulduğunu söylemek istediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, saldırılarda hayatını kaybeden tüm Filistin ve İsrailliler için üzüntü duyduğunu ve tarafsızca yorum yapmaya çalıştığını aktaran bakan 'vatandaş gazeteciliği' devreye girdikçe bu dengelerin değişmeye başladığını ve medya kuruluşlarının da haber 'dengesini' gözletmekle mükellef olduğunun altını çizdi. Bakan sözlerini tüm roket saldırılarını ve tüm can kayıplarını lanetliyorum diyerek noktaladı.

CNN sunucusu Brianna Golodryga, yaşanan tartışmayı sosyal medya hesabından paylaşınca tartışmaya birçok Twitter kullanıcısı da dahil oldu. Bazı kullanıcılar CNN sunucusuna hak verirken birçok kişinin ise Pakistan Dışişleri Bakanı'na destek verdiği görüldü.

Biana, do you even understand the meaning of anti semetic? He didn't even utter the word "Jew" or even made a feeble reference to it. All he said was media is controlled by Israel. After bombing of @AJEnglish offices only last week, do you still want to refute the claim?