CNN Türk'te ekranlara geldi: İşte Türkiye'nin elindeki Kudüs tapusu

Haberin Devamı

1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in fethi ile Osmanlı himayesi altına giren ve yaklaşık 400 yıl boyunca Türk yönetimi altında yönetilen Kudüs'ün önemi yeniden gündem oldu.

Eski yazı uzmanı Hakkı Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdrülüğü arşivinde yer alan belgeleri CNN Türk muhabiri Doğa Başak Öztürk ile inceledi.

Şahin, tapu kayıtlarının önemini Kudüs'e ilişkin 170 bin tapu kaydı bulunan arşivde aktardı.

Şahin, 3 kıta üzerinde ve oldukça geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Osmanlı Devleti'nin birçok milleti ve inanışı bünyesinde barındırması sebebiyle resmi belgelere önem verdiğini belirtti.

Haberin Devamı

Bu belgelerin muhafaza edildiği en önemli yerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olduğuna değinen Şahin, "Osmanlı'dan devir aldığımı bu tarihi miras sadece Türkiye için değil, Osmanlı'nın sonrasında aynı topraklarda devlet kurmuş birçok milletin milli tarihinin tespitiyle yazılması konusunda en önemli kaynaklardır" ifadesini kullandı.

Şahin, "Osmanlı, sınırları dahilinde tüm bölgelerde, arazi, nüfus, yetiştirilen hayvan ve ürünlerinin çeşit ve ve miktarları ile gelirleri kayıt altına alınarak tapu tahrir defteri oluşturdu. Bu deftereki kayıtlar, mülkiyet öncesi döneme aittir. Bu defterlerden biri de Kudüs'e ait evkaf defteridir." dedi.

400 YILI AŞKIN SÜREDİR KAYIT ALTINDAKİ HUKUKİ DELİL

Kudüs'e ait evkaf defterinde idarei, askeri ve mali konuları kapsayan ve 1562 yılından itibaren kayıt altına alınmaya başlanan dokuz adet tahrir defteri olduğunu vurgulayan Şahin, 1562 yılında kayıt altına alınan Kudüs evkafında bölgedeki 144 vakfın isimlerinin, gelirleri ve giderlerinin yer aldığını belirtti.

Haberin Devamı

Şahin, 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile taşınmazların da Osmanlı'da kayıt altına alındığını aktardı ve işlenen belgelerin bir kopyasının bölgedeki yönetimde bir kopyasının ise Osmanlı defterdarlığında olduğunu söyledi. Belgelerin, bugün dijital ortama aktarıldığının da altını çizdi.

Şahin, bu kayıtların uluslararası geçerliliği olduğunu "Bu belgeler, devletin resmi belgeleridir. Bunlar hazinedir. Hukuki delil olarak kullanılır." sözleriyle belirtti.

Osmanlı himayesinde yer almış bugünkü 26 devletin kayıtlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde yer aldığına değinen Şahin, Kudüs'e ait 170 bin tapu kaydı olduğunu ve bu kayıtların 44 adet defterin içinde yazılı olduğunu ifade etti.