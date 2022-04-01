CNN Türk ekibi görüntüledi: Ukrayna'nın Buzova bölgesi yaşanmaz hale geldi

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir ay çoktan dolarken çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarına en yoğun maruz kalan şehirleri adeta birer harabeye döndü.

Büyük şehirlerde yaşanan yıkım tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşirken ülkenin bu şehirlere yakın ve nispeten daha küçük yerleşim birimleri de ağır topçu ateşinden nasibini aldı.

Savaşla ilgili haberler için bölgede bulunan CNN Türk ekibi Kiev oblastında yer alan Buzova'ya gitti ve buradaki yıkımı kayıt altına aldı. Canlı yayında bölgedeki durumu gözler önüne seren gazeteciler bu küçük köyün artık nasıl yaşanmaz hale geldiğini kanıtlayan çarpıcı görüntüleri seyircilerle paylaştı.

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Ukrayna'da, Kiev Oblastı'nın Bucha Raion'unda bir köy olan Buzova 2020'de Ukrayna'nın idari bölümleri reformunun bir parçası olarak Kiev-Sviatoshyn Raion'dan ayrıldı. Köyün nüfusu sadece bin 548 kişi.

CNN TÜRK EKİBİ BÖLGEDE

CNN Türk ekibinin verdiği bilgilere göre buradaki evlerin birçoğu yoğun bombardıman ve çatışma sonrasında yıkıldı. Rus ordusunun bu noktaya gelmesiyle köyde yoğun çatışmalar yaşandı.

Bu çatışmalardan geriye kalan manzara ise içler acısı. Köydeki sivillerin bir kısmı bölgeyi terk edebildi ancak geride kalan sivil halk silahlandı ve Rus askerleri ile çatıştı.

CNN Turk muhabiri Samet Güner canlı yayında bölgede yaşananları şöyle aktardı:

"Burası Kiev Buzova. Önemli bir lokasyon çünkü Lviv'den Kiev'e giden M06 otobanının alt bölümü. Üst bölümü ise İrpin. Otobanın kontrolünü ele geçirmek isteyen Rus birlikleri buraya ağır bir saldırı yaptılar. Tanklarla ve askerleri ile geldiler.

Buraya geldiğimizde askerlere 'çekim yapacağız' dedik. Bize 'Beton zemine basın, toprak zemine basmayın her yerde mayın olabilir' dediler. Çok yakın bir zamanda çatışma yaşandığını belirten askerler hala teyakkuzda olduklarını belirttiler.

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Burası sivil halkın yaşadığı bloklar. Savaşın ağırlığı her yerde hissediliyor. Şimdi binalar üzerinde devasa delikler var. Düşünün burada siviller yaşıyordu ancak son hali içler acısı. Buzova'nın neredeyse tamamı çatışmaların ve tankların hedefi oldu."