CNN, ’soykırım’ programı yapacak

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi CNN televizyonu, konusu "soykırım" olan bir programı ekranlara getirmeye hazırlanıyor.

BM’nin "Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi"nin 60. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan ve ABD’de 4 Aralık’ta yayınlanacak olan programı kıdemli uluslararası muhabir Christiane Amanpour sunacak.



"Armenian Reporter" gazetesine konuşan Amanpour, soykırıma karşı duran çeşitli kişilere programda yer verileceğini ve bunlardan birinin de Raphael Lemkin olduğunu söyledi.



Christiane Amanpour şöyle devam etti: "Geriye dönüp bakacağımız kişilerden biri Raphael Lemkin. Lemkin soykırım sözcüğünü özellikle Ermeni soykırımından sonra kullanan kişi oldu. O kelimeyi sözlüğe yerleştirdi ve bu sözcüğün BM Sözleşmesi’nde tanımlanması için çok çaba harcadı, lobi yaptı."



Amanpour, programın sadece Ermeniler ile ilgili olmadığını da belirtti. CNN’in programında, Kamboçya, Irak, Yugoslavya, Ruanda ve Darfur konuları işlenecek.