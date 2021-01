CNN muhabiri canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Sidner, virüsün özellikle siyahileri etkilediğini söylediği yayında ‘Kimse bunu yaşamamalı. Aile bireylerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı korumak için elinizden ne geliyorsa yapmalısınız. Bu ailelerin bundan sonra nasıl yaşayacaklarını görmek, bununla nasıl başa çıkacaklarını düşünmek gerçekten zor.’ ifadelerini kullandı.



Ülkede yaşanan salgınla ilgili haber yaparken 10 hastaneyi ziyaret eden Sidner, Siyahilerin ve Güney Amerika kökenlilerin salgından çok daha sert bir şekilde etkilendiğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle anne ve babasını kaybeden biriyle röportaj yaptığını aktaran Sidner, ‘Cenaze töreni otoparkta gerçekleşmiş’ dedi.



Sidner yayın sırasında ağladığı için özür dilediği esnada sunucu Alisyn Camerota, "Özür dilemene gerek yok Sara. Hepimiz senin yaptığın haberleri izliyoruz, hepimiz bu durumdan kötü etkilendik korkunç zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü gazeteciliğine kalbini kattığın için sana gerçekten minnettarız.’ dedi.

WOW. Powerful moment on @CNN just now. Must watch. Sending you lots of love @sarasidnerCNN pic.twitter.com/v8Pv4xOo36

— Faith Abubéy (@ReporterFaith) January 12, 2021

ABD'DE KORONAVİRÜS SALGINI

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 233 bin 998 artışla 23 milyon 152 bin 69'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 169 artarak 385 bin 464'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 273 milyon 434 bini geçti.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.



