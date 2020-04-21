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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

CNN: Kim Jong-un yaşam mücadelesi veriyor

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CNN: Kim Jong-un yaşam mücadelesi veriyor
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36 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi.

CNN'de yer verilen ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre, kalp ameliyatı olan Kuzey Kore liderinin durumunun ciddi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu iddia etti.

Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin en önemli tatillerinden olan 15 Nisan'da gözler önüne çıkmadı bu durum spekülasyonları da artırdı.

Güney Kore haber sitesi Daily NK pazartesi gecesi erken saatlerde Kim'in tam anlamıyla iyileşmeye başladığını yazdı. İsimsiz bir kaynağa dayandırılarak hazırlanan haberde başka hiçbir detaya yer verilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

CNN'e konuşan eski CIA Kuzey Kore bölüm başkan yardımcısı Bruce Klinger, "Kim'in sağlığı ile ilgili birçok söylentinin yalan olduğunu görmüştük, ancak ülkenin aşırı gizliliği gerçekleri ortaya çıkarmayı da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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