Cloudflare'deki sorun interneti vurdu: Dünya genelinde erişim problemi yaşandı... Özellikle X ve YouTube etkilendi

Türkiye’de ve dünya genelinde milyonlarca internet kullanıcısı, öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve çeşitli web sitelerine erişim sorunları yaşadı.

TSİ 14.30 civarında ortaya çıkan aksaklıklar, özellikle Twitter (X) ve YouTube gibi yoğun kullanılan platformlara girişte kesintilere neden oldu.

Erişim sorununun, ABD merkezli içerik dağıtım ağı Cloudflare'de yaşanan aksaklık nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Kullanıcılar, erişim sorunu yaşanan sitelere girmeye çalışırken Cloudflare kaynaklı hata mesajlarıyla karşılaştı. Ekranda, sayfanın görüntülenemediği uyarısı yer aldı.

KULLANICILAR ELON MUSK'A SİTEM ETTİ

Sosyal medya platformu X’e, Türkiye ile birlikte dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından X kullanıcıları, durum raporlarını aktaran Down Detector’a yoğun şekilde şikâyet bildirdi. Bazı kullanıcılar, platformu 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’a tepki göstererek “Hadi Elon, bir şey yap” minvalinde paylaşımlar yaptı.

SORUNUN KAYNAĞI CLOUDFLARE

Cloudflare, X dahil birçok platformda görülen kesintilerin başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cloudflare, birden fazla müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorunun farkındadır ve durumu araştırmaktadır. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşılacaktır."

Şirket, küresel ağında yaşanan bu sorunun bazı müşterilerde kesintiye neden olabileceğini belirtti ve ekledi:

“Bu durumu araştırıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça detayları sağlayacağız.”

Cloudflare, portal sağlayıcısının teknik bir problem yaşadığını ve bu nedenle bazı müşterilerin destek taleplerini görüntülerken hata alabileceğini aktardı. Açıklamada, yanıt süreçlerinin etkilenmediği ve müşterilerin Cloudflare Dashboard üzerinden canlı sohbet veya acil durum hattı aracılığıyla şirkete ulaşabildiği ifade edildi.

DOWN DETECTOR DA ETKİLENDİ

Kesintileri takip eden Down Detector sitesi de aynı teknik sorun nedeniyle zaman zaman yüklenemedi. Site açılabildiğinde şikâyetlerde belirgin bir artış olduğu görüldü.

Kullanıcıların ekranında “Cloudflare’in ağında dahili sunucu hatası” mesajı ve “Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin” uyarıları yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKE ETKİLENDİ

Kesintilerin dünyanın farklı bölgelerinde yaşandığı ifade edildi. Sorun yaşayan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Hollanda, ABD, Sri Lanka, Nepal, Uruguay ve Brezilya’nın da yer aldığı öne sürüldü.