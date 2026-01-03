Clooney ile atıştı

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney’nin Fransa vatandaşlığı almasını eleştirdi.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda Clooney çiftini “tüm zamanların en kötü siyasi öngörücülerinden ikisi” olarak niteledi. Clooney ise Trump’ın sözlerini alaya alarak ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlere gönderme yaptı ve “Mevcut başkana katılıyorum.

Amerika’yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım’da başlayacağız” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada uzun süredir Fransa’da yaşadıklarını ve bu kararın ailelerinin özel hayatını korumak amacıyla alındığını dile getirmişti

