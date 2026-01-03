Clooney ile atıştı

Haberin Devamı

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda Clooney çiftini “tüm zamanların en kötü siyasi öngörücülerinden ikisi” olarak niteledi. Clooney ise Trump’ın sözlerini alaya alarak ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlere gönderme yaptı ve “Mevcut başkana katılıyorum.

Amerika’yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım’da başlayacağız” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada uzun süredir Fransa’da yaşadıklarını ve bu kararın ailelerinin özel hayatını korumak amacıyla alındığını dile getirmişti

Gözden Kaçmasın Çatı yok, kaset yok ama esnaf var Haberi görüntüle

.