Clinton’ın tepkisini çeken iddia: O da günah adasındaydı

NEW YORK’ta pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve ona yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell hakkındaki bir davanın dosyaların erişime açılması aralarında ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın da bulunduğu birçok isime ilişkin bilinmeyen iddialar ortaya atıldı.



CLİNTON’DAN YALANLAMA



New York Post’un haberine göre, Epstein ve Maxwell’i cinsel istismarla suçlayan Virginia Roberts Giuffre, mahkemedeki ifadesinde eski başkan Clinton’un 2011 yılında Epstein’a ait Karayipler’deki Little St. James adasını ziyaret ettiğini söyledi. Habere göre, adada Clinton’ı görünce şaşıran Giuffre, eski başkanın adada ne yaptığını sorduğunda Epstein’ın kendisine “Clinton’ın bana bir iyilik borcu var” dediğini öne sürdü. Söz konusu iddia Clinton’ın sözcüsü tarafından yalanlandı. Guiffre, Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in kendisini 2000 yılında seks kölesi olarak işe aldığını iddia ediyor.



ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

Mahkemedeki ifadelerde, Epstein ile arkadaşlığı tartışmalara konu olan İngiltere Prensi Andrew hakkında da dikkat çekici bölümler mevcut. Giuffre, Andrew’ı 18 yaşından küçük kız çocuklarıyla zorla cinsel ilişkiye girmekle suçluyor. Epstein’in merkezinde olduğu pedofili ve taciz skandallarının son perdesinde Maxwell, FBI tarafından geçen ay gözaltına alınmıştı. Maxwell hakkında New York federal savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar arasında reşit olmayan kız çocuklarını temin etme ve pazarlama suçu da bulunuyor.

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti. Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.