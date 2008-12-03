Clinton: Hillary senatoyu bırakmak istemedi

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Bill Clinton, CNN'e verdiği demeçte, eşinin, ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama'nın üst düzey diplomatik görev için kendisini düşündüğünü gazetelerden okuduğu zaman çok şaşırdığını belirtti.



Eşinin, Senato koltuğunu bırakmaya karar vermesinin “çok zor” olduğunu ifade eden eski başkan, “Senato'da olmaya bayılıyordu” dedi.

Bill Clinton, eşine yardım etmek için can atmadığını, ancak Obama'dan teklif gelirse seve seve yardım edeceğini belirtti.



Hillary Rodham Clinton, 2001 yılından bu yana New York senatörü olarak görev yapıyordu.

