Clinton Dışişleri Bakanlığını kabul etti

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New York Times gazetesinin, Clinton'un iki yardımcısına dayandırdığı haberinde, Hillary Clinton'un, Obama ile dışişleri bakanı olarak görevinin mahiyeti ve yeni ABD Başkanının dış politika planları üzerinde görüşmeler yaptıktan sonra kararını verdiği belirtildi.

Kaynaklardan biri, Hillary Clinton'ın göreve hazır olduğunu söyledi.

Bu arada Amerikan NBC News yayın kuruluşu, Barack Obama'nın, hazine bakanlığına New York Fed (ABD Merkez Bankası) başkanı Timothy Geithner ve ticaret bakanlığına New Meksiko Valisi Bill Richardson'u atamasının beklendiğini duyurdu.

Haberde, Obama'nın piyasaları rahatlamak için ekonomi ekibini pazartesi günü açıklamasının beklendiği, hazine bakanlığına düşünülen bir diğer ismin de eski Hazine Bakanı Lawrence Summers olduğu belirtildi.



