Clinton çifti ifade verecek, Epstein soruşturması genişliyor

ABD Kongresi, cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein hakkında yeni bir inceleme başlattı. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton’ın yanı sıra, altı eski Adalet Bakanı ve iki eski FBI Direktörü’ne ifade vermeleri için resmi celp gönderdi. Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer imzalı celplerde, Clinton çiftinin Epstein’la geçmişteki ilişkilerine ve yakınlık iddialarına dikkat çekildi. Bill Clinton’ın 2002 ve 2003 yıllarında Epstein’ın özel uçağını kullandığı ve New York’taki rezidansında bulunduğu öne sürülüyor. Hillary Clinton ise Epstein’la doğrudan ilişkisi olmadığını söylese de, aile bağlamında Epstein’ın sevgilisi Maxwell’le yakınlık iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Bill Clinton’ın 14 Ekim’de ifade vermesi bekleniyor.

ADALET BAKANLARI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Komite, yalnızca Clinton’larla sınırlı kalmayarak, eski başkanlar George W. Bush, Barack Obama Joe Biden ve şu anki başkan Donald Trump dönemlerinde görev yapmış altı adalet bakanına da ifade çağrısında bulundu. FBI eski direktörleri James Comey ve Robert Mueller de celp gönderilen isimler arasında yer aldı. Komite sürecin kamuya açık yürütülüp yürütülmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti. Epstein davası, ABD siyasetinin son yıllarda en çok konuşulan konuları arasında. 2019’da hapishanede şüpheli şekilde ölen Epstein’ın, reşit olmayan kız çocukları dahil çok sayıda kişiyi cinsel amaçlı insan kaçakçılığına zorladığı ortaya çıkmıştı. Epstein’ın ortağı Ghislaine Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

